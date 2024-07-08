Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван арбитр полуфинала Евро-2024 Испания – Франция
Чемпионат Европы
08 июля 2024, 02:33 | Обновлено 08 июля 2024, 02:45
189
0

Назван арбитр полуфинала Евро-2024 Испания – Франция

Команды рассудит Славко Винчич

08 июля 2024, 02:33 | Обновлено 08 июля 2024, 02:45
189
0
Назван арбитр полуфинала Евро-2024 Испания – Франция
Getty Images/Global Images Ukraine. Славко Винчич

9 июля в Мюнхене состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы 2024, в котором отношения выяснят сборные Испании и Франции.

Поединок на поле «Альянц Арены» начнется в 22:00 по киевскому времени.

Команды рассудит словенский арбитр Славко Винчич.

Ассистировать ему будут соотечественники Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный арбитр – Иван Кружляк.

Помощник арбитра на ВАР – Нейц Кайтазович.

Напомним, в 1/4 финала команда Испании в дополнительное время обыграла со счетом 2:1 сборную Германии, а Франции в серии пенальти одолела команду Португалии (0:0, пен. 5-3).

По теме:
Легендарный игрок МЮ определил самого важного футболиста сборной Англии
Легендарный экс-игрок МЮ дал лестную оценку игре Англии против Швейцарии
Испания – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Славко Винчич Евро-2024 сборная Испании по футболу сборная Франции по футболу судьи (арбитры) Испания - Франция
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КРООС: «Германия уже не та страна, что была 10 лет назад, из-за мигрантов»
Футбол | 07 июля 2024, 17:16 29
КРООС: «Германия уже не та страна, что была 10 лет назад, из-за мигрантов»
КРООС: «Германия уже не та страна, что была 10 лет назад, из-за мигрантов»

Немецкий футболист признался, что боится отпускать дочь гулять на улицу

Кто выиграет трофей? Определены все полуфиналисты Евро-2024
Футбол | 07 июля 2024, 06:46 18
Кто выиграет трофей? Определены все полуфиналисты Евро-2024
Кто выиграет трофей? Определены все полуфиналисты Евро-2024

В полуфиналах сыграют: Испания – Франция, Нидерланды – Англия

Стала известна судьба тренера сборной Бразилии после вылета с Копа Америка
Футбол | 08.07.2024, 01:11
Стала известна судьба тренера сборной Бразилии после вылета с Копа Америка
Стала известна судьба тренера сборной Бразилии после вылета с Копа Америка
Надежда Киченок с напарницей сенсационно выбила третьих сеяных из Уимблдона
Теннис | 07.07.2024, 20:52
Надежда Киченок с напарницей сенсационно выбила третьих сеяных из Уимблдона
Надежда Киченок с напарницей сенсационно выбила третьих сеяных из Уимблдона
Стефка Костадинова обратилась к Магучих, которая побила ее мировой рекорд
Другие виды | 07.07.2024, 21:11
Стефка Костадинова обратилась к Магучих, которая побила ее мировой рекорд
Стефка Костадинова обратилась к Магучих, которая побила ее мировой рекорд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Англия – Швейцария – 1:1 (5:3 по пенальти). Обзор четвертьфинала Евро
Англия – Швейцария – 1:1 (5:3 по пенальти). Обзор четвертьфинала Евро
06.07.2024, 22:22
Футбол
Свитолина в борьбе, минус Свентек. Определены все пары 1/8 финала Уимблдона
Свитолина в борьбе, минус Свентек. Определены все пары 1/8 финала Уимблдона
06.07.2024, 23:05 4
Теннис
300 тысяч фанатов подписали петицию о переигровке матча Испания – Германия
300 тысяч фанатов подписали петицию о переигровке матча Испания – Германия
07.07.2024, 13:32 14
Футбол
Пентакампеоны едут домой. Уругвай в серии пенальти победил Бразилию
Пентакампеоны едут домой. Уругвай в серии пенальти победил Бразилию
07.07.2024, 06:25 25
Футбол
Шеннон Бриггс назвал боксера, который бил сильнее Кличко и Формана
Шеннон Бриггс назвал боксера, который бил сильнее Кличко и Формана
06.07.2024, 07:10
Бокс
Впервые в карьере. Роналду завершил выступления на Евро-2024 с антирекордом
Впервые в карьере. Роналду завершил выступления на Евро-2024 с антирекордом
06.07.2024, 07:11 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем