Назван арбитр полуфинала Евро-2024 Испания – Франция
Команды рассудит Славко Винчич
9 июля в Мюнхене состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы 2024, в котором отношения выяснят сборные Испании и Франции.
Поединок на поле «Альянц Арены» начнется в 22:00 по киевскому времени.
Команды рассудит словенский арбитр Славко Винчич.
Ассистировать ему будут соотечественники Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный арбитр – Иван Кружляк.
Помощник арбитра на ВАР – Нейц Кайтазович.
Напомним, в 1/4 финала команда Испании в дополнительное время обыграла со счетом 2:1 сборную Германии, а Франции в серии пенальти одолела команду Португалии (0:0, пен. 5-3).
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