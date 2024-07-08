Назван арбитр полуфинала Евро-2024 Испания – Франция

9 июля в Мюнхене состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы 2024, в котором отношения выяснят сборные Испании и Франции.

Поединок на поле «Альянц Арены» начнется в 22:00 по киевскому времени.

Команды рассудит словенский арбитр Славко Винчич.

Ассистировать ему будут соотечественники Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный арбитр – Иван Кружляк.

Помощник арбитра на ВАР – Нейц Кайтазович.

Напомним, в 1/4 финала команда Испании в дополнительное время обыграла со счетом 2:1 сборную Германии, а Франции в серии пенальти одолела команду Португалии (0:0, пен. 5-3).