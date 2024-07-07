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Уимблдон
07 июля 2024, 20:52 | Обновлено 07 июля 2024, 20:54
446
1

Надежда Киченок с напарницей сенсационно выбила третьих сеяных из Уимблдона

Украинка и Тимеа Бабош обыграли тандем Николь Мелихар / Эллен Перес

07 июля 2024, 20:52 | Обновлено 07 июля 2024, 20:54
446
1
Надежда Киченок с напарницей сенсационно выбила третьих сеяных из Уимблдона
БТУ. Тимеа Бабош и Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок пробилась в 1/8 финала парного разряда на Уимблдоне-2024.

Во 2-м раунде украинка и Тимеа Бабош (Венгрия) в трех сетах одолели третьих сеяных Николь Мелихар (США) и Эллен Перес (Австралия) в трех сетах за 1 час и 43 минуты.

Уимблдон-2024. Пары. 1/16 финала

Надежда Киченок (Украина) / Тимеа Бабош (Венгрия) – Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия) [3] – 4:6, 6:2, 6:2

Поединок трижды прерывалась из-за дождя. Киченок и Бабош впервые играют в одном тандеме.

Надежда и Тимеа прервали винстрик Мелихар и Перес, который составлял 5 матчей. До старта Уимблдона американско-австралийский дуэт взял титул WTA 500 в Бад-Хомбурге.

Надежда Киченок в третий раз в карьере сыграет в 3-м раунде травяного мейджора. В 1/8 финала украинка и Бабош встретятся с победительницами матча Мухаммад / Сутджиади [15] – Шнайдер / Веснина.

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Николь Мелихар Эллен Перес Тимеа Бабош Надежда Киченок Уимблдон-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Muskrat2
У Бабош чотири титули на шоломах, у суперниць катма, така сенсація.
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