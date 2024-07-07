Кукурелья прокомментировал скандальный эпизод в матче с Германией на Евро

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья прокомментировал скандальный эпизод в матче 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии (2:1).

На 106-й минуте после удара Джамала Мусиалы мяч попал в руку испанца в штрафной площади, но судья Энтони Тейлор и его команда решили не назначать пенальти.

«Меня успокоило то, что судья ничего не сказал. Если эксперты говорят, что это не игра рукой, значит, это не игра рукой», – заявил футболист.

Отметим, что глава судейского департамента УЕФА Роберто Розетти дал такую трактовку правил еще до начала турнира.