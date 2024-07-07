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  4. Кукурелья прокомментировал скандальный эпизод в матче с Германией на Евро
Чемпионат Европы
07 июля 2024, 16:33 |
1029
1

Кукурелья прокомментировал скандальный эпизод в матче с Германией на Евро

Марк предлагает довериться экспертам

07 июля 2024, 16:33 |
1029
1
Кукурелья прокомментировал скандальный эпизод в матче с Германией на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья прокомментировал скандальный эпизод в матче 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии (2:1).

На 106-й минуте после удара Джамала Мусиалы мяч попал в руку испанца в штрафной площади, но судья Энтони Тейлор и его команда решили не назначать пенальти.

«Меня успокоило то, что судья ничего не сказал. Если эксперты говорят, что это не игра рукой, значит, это не игра рукой», – заявил футболист.

Отметим, что глава судейского департамента УЕФА Роберто Розетти дал такую трактовку правил еще до начала турнира.

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судейство сборная Испании по футболу сборная Германии по футболу Евро-2024 Энтони Тейлор Марк Кукурелья Испания - Германия Джамал Мусиала
Владимир Клепач Источник: Marca
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Выталкиватель парашутистов
Похоже, что Тейлор не забыл, кто обстреливал Лондон ФАУ-2....
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