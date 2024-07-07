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  4. ФОТО. Шевченко восхитился победой Свитолиной над Жабер на Уимблдоне
Уимблдон
07 июля 2024, 14:25 |
683
0

ФОТО. Шевченко восхитился победой Свитолиной над Жабер на Уимблдоне

Президент УАФ побывал на матче с сыном Кристианом

07 июля 2024, 14:25 |
683
0
ФОТО. Шевченко восхитился победой Свитолиной над Жабер на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко вместе с сыном Кристианом побывали на матче третьего раунда Уимблдонского турнира, в котором украинка Элина Свитолина обыграла двукраную действующую финалистку турнира Онс Жабер из Туниса – 6:1, 7:6(4).

После завершения встречи Шевченко с сыном сделали общий снимок с украинской теннисисткой.

«Какое выдающееся выступление на Уимблдоне сегодня, Элина», – написал Шевченко.

Ранее Свитолина побывала на матче сборной Украины по футболу в Дюссельдорфе, где команда Сергея Реброва переиграла словаков (2:1).

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Андрей Шевченко фото Элина Свитолина Онс Жабер Уимблдон-2024 Кристиан Шевченко
Владимир Клепач Источник: Instagram
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