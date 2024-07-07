ФОТО. Шевченко восхитился победой Свитолиной над Жабер на Уимблдоне

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко вместе с сыном Кристианом побывали на матче третьего раунда Уимблдонского турнира, в котором украинка Элина Свитолина обыграла двукраную действующую финалистку турнира Онс Жабер из Туниса – 6:1, 7:6(4).

После завершения встречи Шевченко с сыном сделали общий снимок с украинской теннисисткой.

«Какое выдающееся выступление на Уимблдоне сегодня, Элина», – написал Шевченко.

Ранее Свитолина побывала на матче сборной Украины по футболу в Дюссельдорфе, где команда Сергея Реброва переиграла словаков (2:1).