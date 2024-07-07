6 июля в немецком Берлине состоялся матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Турции (2:1).



Первый тайм шёл в среднем темпе, однако на 35-й минуте сборная Турции вышла вперёд, благодаря голу Самета Акайдина. Второй тайм начался с давления от «оранжевых», однако и у турков были свои моменты. В середине второй половины игрок Турции Арда Гюллер пробил опаснейший штрафной, после которого мяч попал в штангу. Однако на 70-й минуте нидерландцы сломали ход встречи, благодаря голу Стефана Де Врея, который сравнял счёт. А уже спустя 6 минут «оранжевые» вышли вперёд. Матч так и завершился со счётом 2:1 в пользу Нидерландов.



В полуфинале турнира Нидерланды сыграют с Англией. Встреча пройдёт 10 июля и начнётся в 22:00

Евро-2024. 1/4 финала, 6 июля.

Нидерланды – Турция – 2:1

Голы: Де Врей, 70, Мерт Мюлдюр, 76 (автогол) – Акайдин, 36.

ФОТО. Как Нидерланды вышли в полуфинал Евро-2024