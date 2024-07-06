Милевский публично извинился перед Суркисом. Известно, за что
Недавно Артем рассказал, как президент «Динамо» проиграл деньги в азартной игре
Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский извинился перед президентом «Динамо» Игорем Суркисом. Недавно Артем рассказал, как экс-игрок киевлян Сергей Рыбалка выиграл у Суркиса деньги в азартной игре.
«История Игоря Михайловича с Рыбалкой оказалась глупой шуткой, которую мне рассказали. Я был неправ, что не проверил информацию. Дорогой Игорь Михайлович, тысячу извинений! Люблю вас за все, что вы сделали для меня со своим братом. До встречи!», – сказал Милевский.
Ранее Милевский рассказал о самой большой проигранной сумме денег в азартных играх.
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