Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трансфер украинца признан самым дорогим в истории АПЛ с учетом инфляции
Англия
06 июля 2024, 17:38 | Обновлено 06 июля 2024, 17:44
1241
1

Трансфер украинца признан самым дорогим в истории АПЛ с учетом инфляции

Портал Givemesport поделился интересным рейтингом

06 июля 2024, 17:38 | Обновлено 06 июля 2024, 17:44
1241
1
Трансфер украинца признан самым дорогим в истории АПЛ с учетом инфляции
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг самых дорогих трансферов в истории Английской Премьер-лиги с учетом инфляции.

Легендарный украинский голеадор Андрей Шевченко занял первое место рейтинга. Он в 2006 году перешел за 30.8 миллионов фунтов из «Милана» в «Челси», а с учетом инфляции этот трансфер оценивается в 215.6 миллионов.

Вторую строчку занял трансфер центрбека Рио Фердинанда, который перешел в 2002 из «Лидс Юнайтед» в «Манчестер Юнайтед». Третья строчка за испанским форвардом Фернандо Торресом, который в 2011 году сменил «Ливерпуль» на «Челси».

Ранее был назван лучший дуэт нападающих в истории.

Топ-10 самых дорогих трансферов Английской Премьер-лиги с учетом инфляции

  1. Андрей Шевченко. Милан – Челси (2006) до инфляции – £30.8 миллионов, после – £215.6 млн
  2. Рио Фердинанд. Лидс – Манчестер Юнайтед (2002) £29 млн – £198.7 млн
  3. Фернандо Торрес. Ливерпуль – Челси (2011) £50 млн – £181.5 млн
  4. Алан Ширер. Блэкберн – Ньюкасл (1996). £15 млн – £177.9 млн
  5. Уэйн Руни. Эвертон – Ман Юнайтед (2004) £25.6 млн – £177.4 млн
  6. Хуан Себастьян Верон. Лацио – Манчестер Юнайтед (2001). £28.1 млн – £172.6 млн
  7. Майкл Эссьен. Лион – Челси (2005) - £26 млн – £171.3 млн
  8. Серхио Агуэро. Атлетико Мадрид – Манчестер Сити (2011) £38 млн – £166.7 млн
  9. Дидье Дрогба. Марсель – Челси (2004) £24 млн – £166.3 млн
  10. Поль Погба. Ювентус – Манчестер Юнайтед (2016) £93.3 млн – £165 млн
По теме:
Легендарный Сакки признал, что следит за Фонсекой с времен работы в Шахтере
Легенда МЮ назвал уродливым футбол Англии и оценил ее шансы на Евро
ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон отдал 30 миллионов за хавбека Фейеноорда
Рио Фердинанд Андрей Шевченко Фернандо Торрес трансферы АПЛ чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Милан
Дмитро Олійник Источник: Give me Sport
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минус две украинки. Стала известна половина участниц 1/8 финала Уимблдона
Теннис | 05 июля 2024, 23:15 5
Минус две украинки. Стала известна половина участниц 1/8 финала Уимблдона
Минус две украинки. Стала известна половина участниц 1/8 финала Уимблдона

Марта Костюк и Даяна Ястремская завершили выступления на травяном мейджоре

Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции
Футбол | 06 июля 2024, 00:46 63
Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции
Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции

«Ле бле» вышли в полуфинал Евро-2024

Тренер Португалии высказался по поводу будущего Пепе и Роналду в сборной
Футбол | 06.07.2024, 17:10
Тренер Португалии высказался по поводу будущего Пепе и Роналду в сборной
Тренер Португалии высказался по поводу будущего Пепе и Роналду в сборной
Белый флаг Днепра-1: вариант объединения с другим клубом отпал
Футбол | 05.07.2024, 20:05
Белый флаг Днепра-1: вариант объединения с другим клубом отпал
Белый флаг Днепра-1: вариант объединения с другим клубом отпал
Шахтер станет сине-желтым. Известно, когда «горняки» сыграют в новой форме
Футбол | 06.07.2024, 12:58
Шахтер станет сине-желтым. Известно, когда «горняки» сыграют в новой форме
Шахтер станет сине-желтым. Известно, когда «горняки» сыграют в новой форме
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Octopus
Сейчас в свете всех событий этот трансфер видится иначе. Плешивое пуйло просто уничтожил ярчайшего украинского футболиста современной истории через своего кошелька Абрамовича.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть
Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть
05.07.2024, 13:33 47
Футбол
Впервые в карьере. Роналду завершил выступления на Евро-2024 с антирекордом
Впервые в карьере. Роналду завершил выступления на Евро-2024 с антирекордом
06.07.2024, 07:11 12
Футбол
Испания – Германия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Испания – Германия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
05.07.2024, 16:30 15
Футбол
«Ему сильно досталось». Эдди Хирн рассказал, победит ли Усик снова Фьюри
«Ему сильно досталось». Эдди Хирн рассказал, победит ли Усик снова Фьюри
06.07.2024, 08:06 1
Бокс
Костюк проиграла 13-й ракетке мира в 1/16 финала Уимблдона-2024
Костюк проиграла 13-й ракетке мира в 1/16 финала Уимблдона-2024
05.07.2024, 18:11 38
Теннис
Джордж Форман назвал боксера, который смог бы доминировать в любую эпоху
Джордж Форман назвал боксера, который смог бы доминировать в любую эпоху
05.07.2024, 07:21
Бокс
Испания – Германия – 2:1 (д.в.) Суперматч 1/4 финала Евро. Видео голов
Испания – Германия – 2:1 (д.в.) Суперматч 1/4 финала Евро. Видео голов
05.07.2024, 22:10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем