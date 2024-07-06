Трансфер украинца признан самым дорогим в истории АПЛ с учетом инфляции
Портал Givemesport поделился интересным рейтингом
Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг самых дорогих трансферов в истории Английской Премьер-лиги с учетом инфляции.
Легендарный украинский голеадор Андрей Шевченко занял первое место рейтинга. Он в 2006 году перешел за 30.8 миллионов фунтов из «Милана» в «Челси», а с учетом инфляции этот трансфер оценивается в 215.6 миллионов.
Вторую строчку занял трансфер центрбека Рио Фердинанда, который перешел в 2002 из «Лидс Юнайтед» в «Манчестер Юнайтед». Третья строчка за испанским форвардом Фернандо Торресом, который в 2011 году сменил «Ливерпуль» на «Челси».
Ранее был назван лучший дуэт нападающих в истории.
Топ-10 самых дорогих трансферов Английской Премьер-лиги с учетом инфляции
- Андрей Шевченко. Милан – Челси (2006) до инфляции – £30.8 миллионов, после – £215.6 млн
- Рио Фердинанд. Лидс – Манчестер Юнайтед (2002) £29 млн – £198.7 млн
- Фернандо Торрес. Ливерпуль – Челси (2011) £50 млн – £181.5 млн
- Алан Ширер. Блэкберн – Ньюкасл (1996). £15 млн – £177.9 млн
- Уэйн Руни. Эвертон – Ман Юнайтед (2004) £25.6 млн – £177.4 млн
- Хуан Себастьян Верон. Лацио – Манчестер Юнайтед (2001). £28.1 млн – £172.6 млн
- Майкл Эссьен. Лион – Челси (2005) - £26 млн – £171.3 млн
- Серхио Агуэро. Атлетико Мадрид – Манчестер Сити (2011) £38 млн – £166.7 млн
- Дидье Дрогба. Марсель – Челси (2004) £24 млн – £166.3 млн
- Поль Погба. Ювентус – Манчестер Юнайтед (2016) £93.3 млн – £165 млн
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