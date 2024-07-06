Трансфер украинца признан самым дорогим в истории АПЛ с учетом инфляции

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг самых дорогих трансферов в истории Английской Премьер-лиги с учетом инфляции.

Легендарный украинский голеадор Андрей Шевченко занял первое место рейтинга. Он в 2006 году перешел за 30.8 миллионов фунтов из «Милана» в «Челси», а с учетом инфляции этот трансфер оценивается в 215.6 миллионов.

Вторую строчку занял трансфер центрбека Рио Фердинанда, который перешел в 2002 из «Лидс Юнайтед» в «Манчестер Юнайтед». Третья строчка за испанским форвардом Фернандо Торресом, который в 2011 году сменил «Ливерпуль» на «Челси».

Ранее был назван лучший дуэт нападающих в истории.

Топ-10 самых дорогих трансферов Английской Премьер-лиги с учетом инфляции