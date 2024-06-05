Другие новости05 июня 2024, 10:31 | Обновлено 05 июня 2024, 10:56
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Назван лучший дуэт нападающих в истории. В топ-компании и Шевченко
FourFourTwo отметило игру ван Бастена и Гуллита
05 июня 2024, 10:31 | Обновлено 05 июня 2024, 10:56
1827
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Британское издание FourFourTwo презентовало свою версию лучших пар нападающих в истории мирового футбола.
Рейтинг возглавили экс-игроки «Милана» и сборной Нидерландов, чемпионы Европы 1988 года Рууд Гуллит и Марко ван Бастен.
В топ-15 реестра FourFourTwo вошел бывший нападающий сборной Украины Андрей Шевченко. Он занял 13-ю позицию с бывшим партнером по «Милану» Филиппо Индзаги.
Топ-15 рейтинга FourFourTwo
- 1. Марко ван Бастен и Рууд Гуллит («Милан» и Нидерланды)
- 2. Пеле и Вава (Бразилия)
- 3. Энди Коул и Дуайт Йорк («Манчестер Юнайтед»)
- 4. Кенни Далглиш и Иан Раш («Ливерпуль»)
- 5. Тьерри Анри и Деннис Бергкамп («Арсенал»)
- 6. Ромарио и Христо Стоичков («Барселона»)
- 7. Рауль и Фернандо Морьентес («Реал»)
- 8. Алессандро Дель Пьеро и Филиппо Индзаги («Ювентус»)
- 9. Кевин Киган и Джон Тошак («Ливерпуль»)
- 10. Ференц Пушкаш и Шандор Кочиш (Венгрия)
- 11. Роналдо и Ривалдо (Бразилия)
- 12. Пеле и Тостао (Бразилия)
- 13. Андрей Шевченко и Филиппо Индзаги («Милан»)
- 14. Алан Ширер и Крис Саттон («Блэкберн»)
- 15. Рауль и Роналдо («Реал»)
Ранее легендарный Марко ван Бастен назвал трех лучших футболистов в истории.
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Коул і Йорк це було щось, постійні пропускання між ногами і гра у стінку, це була їхня фішка
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