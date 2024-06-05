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05 июня 2024, 10:31 | Обновлено 05 июня 2024, 10:56
1827
1

Назван лучший дуэт нападающих в истории. В топ-компании и Шевченко

FourFourTwo отметило игру ван Бастена и Гуллита

05 июня 2024, 10:31 | Обновлено 05 июня 2024, 10:56
1827
1
Назван лучший дуэт нападающих в истории. В топ-компании и Шевченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Британское издание FourFourTwo презентовало свою версию лучших пар нападающих в истории мирового футбола.

Рейтинг возглавили экс-игроки «Милана» и сборной Нидерландов, чемпионы Европы 1988 года Рууд Гуллит и Марко ван Бастен.

В топ-15 реестра FourFourTwo вошел бывший нападающий сборной Украины Андрей Шевченко. Он занял 13-ю позицию с бывшим партнером по «Милану» Филиппо Индзаги.

Топ-15 рейтинга FourFourTwo

  • 1. Марко ван Бастен и Рууд Гуллит («Милан» и Нидерланды)
  • 2. Пеле и Вава (Бразилия)
  • 3. Энди Коул и Дуайт Йорк («Манчестер Юнайтед»)
  • 4. Кенни Далглиш и Иан Раш («Ливерпуль»)
  • 5. Тьерри Анри и Деннис Бергкамп («Арсенал»)
  • 6. Ромарио и Христо Стоичков («Барселона»)
  • 7. Рауль и Фернандо Морьентес («Реал»)
  • 8. Алессандро Дель Пьеро и Филиппо Индзаги («Ювентус»)
  • 9. Кевин Киган и Джон Тошак («Ливерпуль»)
  • 10. Ференц Пушкаш и Шандор Кочиш (Венгрия)
  • 11. Роналдо и Ривалдо (Бразилия)
  • 12. Пеле и Тостао (Бразилия)
  • 13. Андрей Шевченко и Филиппо Индзаги («Милан»)
  • 14. Алан Ширер и Крис Саттон («Блэкберн»)
  • 15. Рауль и Роналдо («Реал»)

Ранее легендарный Марко ван Бастен назвал трех лучших футболистов в истории.

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Марко ван Бастен Рууд Гуллит Андрей Шевченко Филиппо Индзаги Милан сборная Нидерландов по футболу
Юрій Остроумов Источник: FourFourTwo
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Комментарии 1
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vitaha33
Коул і Йорк це було щось, постійні пропускання між ногами і гра у стінку, це була їхня фішка
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