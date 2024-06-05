Назван лучший дуэт нападающих в истории. В топ-компании и Шевченко

Британское издание FourFourTwo презентовало свою версию лучших пар нападающих в истории мирового футбола.

Рейтинг возглавили экс-игроки «Милана» и сборной Нидерландов, чемпионы Европы 1988 года Рууд Гуллит и Марко ван Бастен.

В топ-15 реестра FourFourTwo вошел бывший нападающий сборной Украины Андрей Шевченко. Он занял 13-ю позицию с бывшим партнером по «Милану» Филиппо Индзаги.

Топ-15 рейтинга FourFourTwo

1. Марко ван Бастен и Рууд Гуллит («Милан» и Нидерланды)

2. Пеле и Вава (Бразилия)

3. Энди Коул и Дуайт Йорк («Манчестер Юнайтед»)

4. Кенни Далглиш и Иан Раш («Ливерпуль»)

5. Тьерри Анри и Деннис Бергкамп («Арсенал»)

6. Ромарио и Христо Стоичков («Барселона»)

7. Рауль и Фернандо Морьентес («Реал»)

8. Алессандро Дель Пьеро и Филиппо Индзаги («Ювентус»)

9. Кевин Киган и Джон Тошак («Ливерпуль»)

10. Ференц Пушкаш и Шандор Кочиш (Венгрия)

11. Роналдо и Ривалдо (Бразилия)

12. Пеле и Тостао (Бразилия)

13. Андрей Шевченко и Филиппо Индзаги («Милан»)

14. Алан Ширер и Крис Саттон («Блэкберн»)

15. Рауль и Роналдо («Реал»)

Ранее легендарный Марко ван Бастен назвал трех лучших футболистов в истории.