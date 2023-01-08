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  4. Без Месси. Легендарный ван Бастен назвал трех лучших футболистов в истории
Нидерланды
08 января 2023, 08:56 | Обновлено 08 января 2023, 08:59
2292
0

Без Месси. Легендарный ван Бастен назвал трех лучших футболистов в истории

Нидерландский экс-нападающий высказался о лучших из лучших

08 января 2023, 08:56 | Обновлено 08 января 2023, 08:59
2292
0
Без Месси. Легендарный ван Бастен назвал трех лучших футболистов в истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

58-летний Марко ван Бастен, который является трехкратным обладателем Золотого мяча (1988, 1989, 1992), назвал топ-3 лучших игроков за всю историю футбола. В элитную компанию нидерландец не включил нападающего «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси – семикратного обладателя Золотого мяча.

«Пеле, Марадона и Кройф – вот трое лучших игроков в истории футбола. Но я не забываю о Криштиану Роналду, о Платини или Зидане. Месси – тоже отличный игрок, однако у Марадоны всегда было больше влияния, харизмы в команде. Месси – не тот парень, который полезет грудью на амбразуру», – заявил Бастен.

Ранее Марко ван Бастен обрушился с критикой на защитника сборной Нидерландов Вирджила ван Дейка за его действия в матчах ЧМ-2022 в Катаре.

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Марко ван Бастен Йохан Кройф Пеле Диего Марадона Лионель Месси
Источник France Football
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