Ван Бастен обрушился с критикой на ван Дейка

Бывший форвард сборной Нидерландов Марко ван Бастен дал оценку действиям защитника Вирджила ван Дейка на чемпионате мира-2022 в Катаре. Нидерланды, как известно, в матче 2-го тура групповой стадии мундиаля сыграли вничью 1:1 со сборной Эквадора.

«Он просто ждал и смотрел, как Валенсия забивает. На что он смотрит? Он должен проявить инициативу, и он не берет на себя роль лидера. Он только говорит и мало делает. Ван Дейк должен взять на себя больше ответственности, потому что страдают все остальные игроки. Он должен быть лидером на поле. Он слишком медлителен и пасует только Натану Аке или Юрриену Тимберу. Он должен взять на себя гораздо больше ответственности. Я часто критикую ван Дейка, хотя он очень хороший игрок. Пусть он отпасует вперед хотя бы один раз», — заявил ван Бастен.

Команда Нидерландов лидирует в своем квартете ЧМ-2022, имея 4 очка. 29 ноября она сыграет со сборной Катара в заключительной встрече групповой стадии.