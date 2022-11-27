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Чемпионат мира
27 ноября 2022, 13:24 | Обновлено 27 ноября 2022, 13:44
853
0

Ван Бастен обрушился с критикой на ван Дейка

Легендарный нападающий – об игре защитника на нынешнем ЧМ-2022

27 ноября 2022, 13:24 | Обновлено 27 ноября 2022, 13:44
853
0
Ван Бастен обрушился с критикой на ван Дейка
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Бывший форвард сборной Нидерландов Марко ван Бастен дал оценку действиям защитника Вирджила ван Дейка на чемпионате мира-2022 в Катаре. Нидерланды, как известно, в матче 2-го тура групповой стадии мундиаля сыграли вничью 1:1 со сборной Эквадора.

«Он просто ждал и смотрел, как Валенсия забивает. На что он смотрит? Он должен проявить инициативу, и он не берет на себя роль лидера. Он только говорит и мало делает. Ван Дейк должен взять на себя больше ответственности, потому что страдают все остальные игроки. Он должен быть лидером на поле. Он слишком медлителен и пасует только Натану Аке или Юрриену Тимберу. Он должен взять на себя гораздо больше ответственности. Я часто критикую ван Дейка, хотя он очень хороший игрок. Пусть он отпасует вперед хотя бы один раз», — заявил ван Бастен.

Команда Нидерландов лидирует в своем квартете ЧМ-2022, имея 4 очка. 29 ноября она сыграет со сборной Катара в заключительной встрече групповой стадии.

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Источник NOS.nl
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