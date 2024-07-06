Легенда МЮ назвал уродливым футбол Англии и оценил ее шансы на Евро

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд высказал мнение о качестве футбола в исполнении английской команды на чемпионате Европы 2024, а также дал оценку ее шансам в концовке турнира.

«Англия заняла первое место в группе, выиграли первый матч в раунде плей-офф, а замены Гарета Саутгейта оказывают влияние на ход матчей.

Да, как и все остальные, я хочу видеть футбол лучшего качества от Англии. Однако они делают свою работу и могут выиграть турнир, показывая уродливый футбол», – заявил Фердинанд.

Как известно, в субботу, 6 июля, сборная Англии в 1/4 финала Евро-2024 сыграет с командой Швейцарии (начало – в 19:00 по киевскому времени).

Ранее Рио Фердинанд назвал двух фаворитов чемпионата Европы 2024.