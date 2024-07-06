Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда МЮ назвал уродливым футбол Англии и оценил ее шансы на Евро
Англия
06 июля 2024, 14:18 | Обновлено 06 июля 2024, 14:23
409
1

Легенда МЮ назвал уродливым футбол Англии и оценил ее шансы на Евро

Рио Фердинанд – о перспективах команды Гарета Саутгейта

06 июля 2024, 14:18 | Обновлено 06 июля 2024, 14:23
409
1
Легенда МЮ назвал уродливым футбол Англии и оценил ее шансы на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Рио Фердинанд

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд высказал мнение о качестве футбола в исполнении английской команды на чемпионате Европы 2024, а также дал оценку ее шансам в концовке турнира.

«Англия заняла первое место в группе, выиграли первый матч в раунде плей-офф, а замены Гарета Саутгейта оказывают влияние на ход матчей.

Да, как и все остальные, я хочу видеть футбол лучшего качества от Англии. Однако они делают свою работу и могут выиграть турнир, показывая уродливый футбол», – заявил Фердинанд.

Как известно, в субботу, 6 июля, сборная Англии в 1/4 финала Евро-2024 сыграет с командой Швейцарии (начало – в 19:00 по киевскому времени).

Ранее Рио Фердинанд назвал двух фаворитов чемпионата Европы 2024.

По теме:
Очередной немецкий игрок задумался о завершении карьеры в сборной
Франция перед 1/2 финала Евро-2024 имеется антирекордную за 60 лет серию
Роналду завершил Евро-2024 лидером одного из рейтингов. Удержит 1-е место?
Гарет Саутгейт Рио Фердинанд Евро-2024 сборная Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Sportskeeda
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ман Сити хочет купить кипера сборной Украины. Что нужно для трансфера?
Футбол | 06 июля 2024, 07:47 11
Ман Сити хочет купить кипера сборной Украины. Что нужно для трансфера?
Ман Сити хочет купить кипера сборной Украины. Что нужно для трансфера?

Лунин может заменить Эдерсона

Англия – Швейцария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 06 июля 2024, 13:02 1
Англия – Швейцария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Англия – Швейцария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

Задача англичан – реализовать на поле имеющийся у них разноплановый перевес

Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции
Футбол | 06.07.2024, 00:46
Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции
Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 06.07.2024, 10:06
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Испания – Германия – 2:1 (д.в.) Суперматч 1/4 финала Евро. Видео голов
Футбол | 05.07.2024, 22:10
Испания – Германия – 2:1 (д.в.) Суперматч 1/4 финала Евро. Видео голов
Испания – Германия – 2:1 (д.в.) Суперматч 1/4 финала Евро. Видео голов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
Англія завжди так грає. Багато очікування, а як до діла, то традиційно ніяк. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Минус две украинки. Стала известна половина участниц 1/8 финала Уимблдона
Минус две украинки. Стала известна половина участниц 1/8 финала Уимблдона
05.07.2024, 23:15 5
Теннис
Джошуа отреагировал на решение отобрать чемпионский титул IBF у Усика
Джошуа отреагировал на решение отобрать чемпионский титул IBF у Усика
04.07.2024, 10:27
Бокс
Месси не забил пенальти. Аргентина в драматичном матче вышла в 1/2 Копа
Месси не забил пенальти. Аргентина в драматичном матче вышла в 1/2 Копа
05.07.2024, 07:23 11
Футбол
Джордж Форман назвал боксера, который смог бы доминировать в любую эпоху
Джордж Форман назвал боксера, который смог бы доминировать в любую эпоху
05.07.2024, 07:21
Бокс
Очередная соперница Свитолиной подтвердила свои проблемы со здоровьем
Очередная соперница Свитолиной подтвердила свои проблемы со здоровьем
05.07.2024, 04:58
Теннис
Довбик получил предложение с сумасшедшей зарплатой. Он дал четкий ответ
Довбик получил предложение с сумасшедшей зарплатой. Он дал четкий ответ
05.07.2024, 16:46 14
Футбол
Впервые в карьере. Роналду завершил выступления на Евро-2024 с антирекордом
Впервые в карьере. Роналду завершил выступления на Евро-2024 с антирекордом
06.07.2024, 07:11 11
Футбол
Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть
Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть
05.07.2024, 13:33 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем