Легенда МЮ назвал фаворитов Евро-2024. Видит только двух

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд высказал мнение о сборных, которые являются главными претендентами на победу в предстоящем чемпионате Европы.

«Я думаю, что двумя главными фаворитами должны стать Англия и Франция. Думаю, что Англия и Франция пройдут дальше всех остальных. Германия? Я не думаю, что они выиграют этот турнир, но они могут быть близки, потому что у них будет домашнее преимущество. Я считаю фаворитом сборную Англии. Джуд Беллингем – топ-игрок и, возможно, лучший игрок Ла Лиги на данный момент. Гарри Кейн – лучший бомбардир в Германии», – заявил Фердинанд.

Евро-2024, как известно, возьмет старт в Германии в пятницу, 14 июня, матчем между командами Германии и Шотландии.

Ранее сообщалось, что озвучены требования к арбитрам на Евро-2024.