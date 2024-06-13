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Чемпионат Европы
13 июня 2024, 05:45 | Обновлено 13 июня 2024, 05:55
204
0

Легенда МЮ назвал фаворитов Евро-2024. Видит только двух

Рио Фердинанд – о предстоящем чемпионате Европы

13 июня 2024, 05:45 | Обновлено 13 июня 2024, 05:55
204
0
Легенда МЮ назвал фаворитов Евро-2024. Видит только двух
Getty Images/Global Images Ukraine. Рио Фердинанд

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд высказал мнение о сборных, которые являются главными претендентами на победу в предстоящем чемпионате Европы.

«Я думаю, что двумя главными фаворитами должны стать Англия и Франция. Думаю, что Англия и Франция пройдут дальше всех остальных. Германия? Я не думаю, что они выиграют этот турнир, но они могут быть близки, потому что у них будет домашнее преимущество. Я считаю фаворитом сборную Англии. Джуд Беллингем – топ-игрок и, возможно, лучший игрок Ла Лиги на данный момент. Гарри Кейн – лучший бомбардир в Германии», – заявил Фердинанд.

Евро-2024, как известно, возьмет старт в Германии в пятницу, 14 июня, матчем между командами Германии и Шотландии.

Ранее сообщалось, что озвучены требования к арбитрам на Евро-2024.

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Юрій Остроумов Источник: Daily Mail
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