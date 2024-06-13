Озвучены требования к арбитрам на Евро-2024. За что будут карать игроков?

Управляющий директор УЕФА по судейству Роберто Розетти в преддверии старта чемпионата Европы 2024 признался, что арбитры на турнире будут строже относиться к серьезным фолам.

Кроме этого, служители Фемиды получили указания наказывать за любые задержки игроков в штрафной площади, симуляции и размахивания воображаемыми карточками с целью повлиять на решение арбитров.

«Одной из самых важных задач арбитров является защита игроков – главных действующих лиц. Мы не можем мириться с серьезными нарушениями правил.

Что касается симуляций, то ситуация улучшается. ВАР помогает исключить неспортивное поведение подобного рода», – заявил Розетти.

Также чиновник признался, что арбитры будут объяснять свои решения капитанам команд, а решения ВАР будут подробно разъясняться болельщикам с помощью экранов на стадионах, а комментаторы и вещатели будут получать прямую информацию.

Ранее сообщалось, что известен арбитр первого матча на Евро-2024.