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Чемпионат Европы
13 июня 2024, 03:30 | Обновлено 13 июня 2024, 03:37
127
0

Озвучены требования к арбитрам на Евро-2024. За что будут карать игроков?

Служители Фемиды получили специальные указания

13 июня 2024, 03:30 | Обновлено 13 июня 2024, 03:37
127
0
Озвучены требования к арбитрам на Евро-2024. За что будут карать игроков?
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Розетти

Управляющий директор УЕФА по судейству Роберто Розетти в преддверии старта чемпионата Европы 2024 признался, что арбитры на турнире будут строже относиться к серьезным фолам.

Кроме этого, служители Фемиды получили указания наказывать за любые задержки игроков в штрафной площади, симуляции и размахивания воображаемыми карточками с целью повлиять на решение арбитров.

«Одной из самых важных задач арбитров является защита игроков – главных действующих лиц. Мы не можем мириться с серьезными нарушениями правил.

Что касается симуляций, то ситуация улучшается. ВАР помогает исключить неспортивное поведение подобного рода», – заявил Розетти.

Также чиновник признался, что арбитры будут объяснять свои решения капитанам команд, а решения ВАР будут подробно разъясняться болельщикам с помощью экранов на стадионах, а комментаторы и вещатели будут получать прямую информацию.

Ранее сообщалось, что известен арбитр первого матча на Евро-2024.

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Евро-2024 судьи (арбитры) УЕФА Роберто Розетти
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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