Киченок / Бабош – Мелихар / Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 июля украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на Уимблдоне в парном разряде.

В матче первого раунда украинка и Тимеа Бабош из Венгрии сразятся с третьим сеяным дуэтом Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия). Встреча состоится 4-м запуском на корте №5 после матча Мухаммад / Сутджиади – Шнайдер / Веснина. Ориентировочное время начала поединка – 17:30 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Мухаммад / Сутджиади [15] – Шнайдер / Веснина.

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