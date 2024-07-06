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  4. Киченок / Бабош – Мелихар / Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
06 июля 2024, 13:10 | Обновлено 06 июля 2024, 13:33
131
0

Киченок / Бабош – Мелихар / Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда парного разряда на Уимблдоне

06 июля 2024, 13:10 | Обновлено 06 июля 2024, 13:33
131
0
Киченок / Бабош – Мелихар / Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

6 июля украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на Уимблдоне в парном разряде.

В матче первого раунда украинка и Тимеа Бабош из Венгрии сразятся с третьим сеяным дуэтом Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия). Встреча состоится 4-м запуском на корте №5 после матча Мухаммад / Сутджиади – Шнайдер / Веснина. Ориентировочное время начала поединка – 17:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Мухаммад / Сутджиади [15] – Шнайдер / Веснина.

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Надежда Киченок Тимеа Бабош смотреть онлайн Уимблдон-2024 Николь Мелихар Эллен Перес
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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