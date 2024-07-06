Киченок / Бабош – Мелихар / Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда парного разряда на Уимблдоне
6 июля украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на Уимблдоне в парном разряде.
В матче первого раунда украинка и Тимеа Бабош из Венгрии сразятся с третьим сеяным дуэтом Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия). Встреча состоится 4-м запуском на корте №5 после матча Мухаммад / Сутджиади – Шнайдер / Веснина. Ориентировочное время начала поединка – 17:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Далее по сетке победительницы матча Мухаммад / Сутджиади [15] – Шнайдер / Веснина.
РАСПИСАНИЕ ДНЯ
ТУРНИРНАЯ СЕТКА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Франция по пенальти одолела Португалию и в полуфинале сыграет с Испанией
Карлос обыграл Фрэнсиса в 3-м раунде травяного мейджора