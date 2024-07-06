Шахтер станет сине-желтым. Известно, когда «горняки» сыграет в новой форме
Донецкая команда на сборе в Словении готовится к очередному спаррингу
В субботу, 6 июля, донецкий «Шахтер» на предсезонном сборе в Словении проведет товарищеский поединок против хорватского клуба «Хайдук».
Это будет второй спарринг подопечных Марино Пушича в рамках подготовки к новому сезону. Напомним, в первой товарищеской игре они со счетом 4:1 разгромили «Сараево» из Боснии и Герцеговины.
Сообщается, что «горняки» против «Хайдука» впервые сыграют в новой форме, которая выполнена в национальных сине-желтых цветах.
Напомним, что игра «Шахтер» – «Хайдук» начнется в 19:30 по Киеву в субботу, 6 июля.
⚒😍 Сьогодні вперше зіграємо в третьому комплекті форми від PUMA сезону-2024/25 💙💛— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 6, 2024
🔜 Товариський матч 🧡 «Шахтар» 🆚 «Хайдук» 🤝
📆 6 липня ⏰ 19:30
🔴 https://t.co/yf4kOxG0e5
🛒 https://t.co/UdGZCef3KI#Shakhtar #PUMA #ШахтарХайдук pic.twitter.com/JGtDTeKrED
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