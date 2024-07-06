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Украина. Премьер лига
06 июля 2024, 12:58 | Обновлено 06 июля 2024, 13:08
351
0

Шахтер станет сине-желтым. Известно, когда «горняки» сыграет в новой форме

Донецкая команда на сборе в Словении готовится к очередному спаррингу

06 июля 2024, 12:58 | Обновлено 06 июля 2024, 13:08
351
0
Шахтер станет сине-желтым. Известно, когда «горняки» сыграет в новой форме
ФК Шахтер Донецк

В субботу, 6 июля, донецкий «Шахтер» на предсезонном сборе в Словении проведет товарищеский поединок против хорватского клуба «Хайдук».

Это будет второй спарринг подопечных Марино Пушича в рамках подготовки к новому сезону. Напомним, в первой товарищеской игре они со счетом 4:1 разгромили «Сараево» из Боснии и Герцеговины.

Сообщается, что «горняки» против «Хайдука» впервые сыграют в новой форме, которая выполнена в национальных сине-желтых цветах.

Напомним, что игра «Шахтер» – «Хайдук» начнется в 19:30 по Киеву в субботу, 6 июля.

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Юрій Остроумов Источник: ФК Шахтер Донецк
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