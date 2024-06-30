Донецкий «Шахтер» на предсезонном сборе в Словании 7 июля проведет товарищеский поединок пртив хорватского клуба «Хайдук».

Это будет второй спарринг подопечных Марино Пушича в рамках подготовки к новому сезону. Напомним, в первой товарищеской игре они со счетом 4:1 разгромили «Сараево» из Боснии и Герцеговины.

Шахтер – Хайдук. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (плеер трансляции появится, как только станет доступным)