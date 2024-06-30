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Украина. Премьер лига
30 июня 2024, 09:41 | Обновлено 30 июня 2024, 09:44
257
0

Шахтер – Хайдук. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Дончане проводят сбор в Словении

30 июня 2024, 09:41 | Обновлено 30 июня 2024, 09:44
257
0
Шахтер – Хайдук. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» на предсезонном сборе в Словании 7 июля проведет товарищеский поединок пртив хорватского клуба «Хайдук».

Это будет второй спарринг подопечных Марино Пушича в рамках подготовки к новому сезону. Напомним, в первой товарищеской игре они со счетом 4:1 разгромили «Сараево» из Боснии и Герцеговины.

Шахтер – Хайдук. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (плеер трансляции появится, как только станет доступным)

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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