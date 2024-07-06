МЕРИНО: «Я забежал за спину Рюдигеру, и навес Ольмо оказался идеальным»

Вечером 5 июля прошел матч 1/4 финала Евро-2024, в котором Испания одолела Германию (2:1 д.ч.) благодаря голу Микеля Мерино в овертайме на 119-й минуте.

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Полузащитник сборной Испании Микель Мерино прокомментировал эпизод с решающим голом:

«Все произошло в какие-то доли секунды. Когда увидел, что мяч у Дани Ольмо, то понимал – ему хватит мастерства, чтобы сделать идеальную подачу. Я забежал за спину Рюдигеру, и навес действительно оказался идеальным. Мне оставалось лишь добежать до нужной позиции, прыгнуть и подстроиться под мяч для удара головой. Все остальное – уже история.

Честно говоря, первые пару секунд после гола я даже не понимал, что происходит. Я ничего не слышал, полная тишина. И когда я увидел, что все бегут ко мне, то понял – это был гол.

Все самое главное – в головах. Мы близки к тому, чтобы добиться чего-то большого и важного. Но при этом надо оставаться профессионалами своего дела. Отдыхать, спать, хорошо питаться. Уверен, мы будем на 100 процентов готовы к следующему матчу».

ГОЛ! 2:1. Микель Мерино, 119 мин.