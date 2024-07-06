ФОТО. Guess Who? Мудрик смотрел суперматч Евро-2024 в компании с девушкой
5 июля французы прошли в полуфинал Евро-2024, переиграв португальцев в серии пенальти
5 июля состоялся матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 0:0, в овертаймах команды также не отличились, а в серии пенальти точнее оказались французы – 5:3.
Вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик смотрел поединок по телевизору. И наблюдал за этим противостоянием не сам.
Украинец опубликовал сториз, на которой видно руку девушки. Кто эта таинственная незнакомка – неизвестно, но Мудрику уже давно приписывают отношения с российской моделью Виолеттой Грачевой.
К слову, Михаил вскоре удалил публикацию из Instagram.
ВИДЕО. Мудрик смотрел матч Португалии и Франции в компании с девушкой
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