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  4. ФОТО. Guess Who? Мудрик смотрел суперматч Евро-2024 в компании с девушкой
Чемпионат Европы
06 июля 2024, 01:10 | Обновлено 06 июля 2024, 01:14
1262
1

ФОТО. Guess Who? Мудрик смотрел суперматч Евро-2024 в компании с девушкой

5 июля французы прошли в полуфинал Евро-2024, переиграв португальцев в серии пенальти

06 июля 2024, 01:10 | Обновлено 06 июля 2024, 01:14
1262
1
ФОТО. Guess Who? Мудрик смотрел суперматч Евро-2024 в компании с девушкой
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

5 июля состоялся матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 0:0, в овертаймах команды также не отличились, а в серии пенальти точнее оказались французы – 5:3.

Вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик смотрел поединок по телевизору. И наблюдал за этим противостоянием не сам.

Украинец опубликовал сториз, на которой видно руку девушки. Кто эта таинственная незнакомка – неизвестно, но Мудрику уже давно приписывают отношения с российской моделью Виолеттой Грачевой.

К слову, Михаил вскоре удалил публикацию из Instagram.

ВИДЕО. Мудрик смотрел матч Португалии и Франции в компании с девушкой

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фото lifestyle Михаил Мудрик сборная Португалии по футболу сборная Франции по футболу Португалия - Франция Евро-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Archie1991
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