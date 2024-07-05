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  4. ЛЕМАНН: «Может быть, Андрих чувствует себя женщиной»
Чемпионат Европы
05 июля 2024, 23:28 |
1466
2

ЛЕМАНН: «Может быть, Андрих чувствует себя женщиной»

Легендарный игрок высказался о розовых волосах полузащитника сборной Германии

05 июля 2024, 23:28 |
1466
2
ЛЕМАНН: «Может быть, Андрих чувствует себя женщиной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Андрих

Легенда сборной Германии Йенс Леманн высказалась о розовых волосах полузащитника Роберта Андриха.

«У него какие-то проблемы с личностью, что он должен так выделяться? Мне, как партнеру по команде, это показалось бы очень странным. И я не думаю, что тренер сборной тоже считает, что это здорово.

Сначала были светлые волосы, теперь они розовые. Что он хочет нам этим показать? Сегодня нужно быть очень осторожным. Может быть, он чувствует себя женщиной. Нужно быть очень терпимым. Но в рамках национальной футбольной сборной, которая является элитой, это, как мне кажется, в какой-то момент становится слишком»

Сборная Германии завершила своё выступление на Евро-2024, проиграв Испании 1:2 в четвертьфинальном матче.

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сборная Германии по футболу Евро-2024 Йенс Леманн Роберт Андрих
Алексей Тиньков Источник: Sport Bild
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Harun Bakircioğlu
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