ЛЕМАНН: «Может быть, Андрих чувствует себя женщиной»

Легенда сборной Германии Йенс Леманн высказалась о розовых волосах полузащитника Роберта Андриха.

«У него какие-то проблемы с личностью, что он должен так выделяться? Мне, как партнеру по команде, это показалось бы очень странным. И я не думаю, что тренер сборной тоже считает, что это здорово.

Сначала были светлые волосы, теперь они розовые. Что он хочет нам этим показать? Сегодня нужно быть очень осторожным. Может быть, он чувствует себя женщиной. Нужно быть очень терпимым. Но в рамках национальной футбольной сборной, которая является элитой, это, как мне кажется, в какой-то момент становится слишком»



Сборная Германии завершила своё выступление на Евро-2024, проиграв Испании 1:2 в четвертьфинальном матче.