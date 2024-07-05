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Чемпионат Европы
05 июля 2024, 23:04 | Обновлено 05 июля 2024, 23:16
207
2

Красный криптонит. Германия вновь не сумела одолеть Испанию

Серия длится уже 10 лет

05 июля 2024, 23:04 | Обновлено 05 июля 2024, 23:16
207
2
Красный криптонит. Германия вновь не сумела одолеть Испанию
Getty Images/Global Images Ukraine. Испания – Германия

В немецком Штутгарте 5 июля cостоялся матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «фурии роха», таким образом Испания вышла в полуфинал турнира

Это стала 5-я встреча команд за последние 10 лет. Сборная Германии ни разу не смогла победить испанцев.

В последний раз «бундестим» оказывалась сильнее Испании ещё в 2014 году, когда в товарищеском матче немцы минимально победили (1:0). После того матча было 2 поражения и 3 ничьих.

В 1/2 финала сборная Испании сыграет против победителя пары Португалия – Франции.

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Алексей Тиньков Источник
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Комментарии 2
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Boodya
Якби не лисий дристоніт, то й не було б зараз заголовка про "червоний криптоніт"
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+1
Harun Bakircioğlu
Зато Испания сломала свою статистику против хозяев турниров. 
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0
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