Красный криптонит. Германия вновь не сумела одолеть Испанию

В немецком Штутгарте 5 июля cостоялся матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии.



Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «фурии роха», таким образом Испания вышла в полуфинал турнира



Это стала 5-я встреча команд за последние 10 лет. Сборная Германии ни разу не смогла победить испанцев.



В последний раз «бундестим» оказывалась сильнее Испании ещё в 2014 году, когда в товарищеском матче немцы минимально победили (1:0). После того матча было 2 поражения и 3 ничьих.

В 1/2 финала сборная Испании сыграет против победителя пары Португалия – Франции.