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Чемпионат Европы
05 июля 2024, 22:35 | Обновлено 05 июля 2024, 22:38
1870
0

Четыре основных игрока сборной Испании пропустят полуфинал Евро

Минус Мората, Ле Норман, Педри и Кархваль

05 июля 2024, 22:35 | Обновлено 05 июля 2024, 22:38
1870
0
Четыре основных игрока сборной Испании пропустят полуфинал Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль

Сборная Испании обыграла Германию в матче четвертьфинала Евро-2024, однако на поединок следующей стадии осталась без четырех основных игроков.

Дисквалификации из-за карточек получили защитники Даниэль Карвахаль (красная) и Робен Ле Норман (перебор желтых), а также форвард Альваро Мората (перебор желтых).

Кроме того, Испания осталась без хавбека Педри, который получил повреждение и, вероятно, на Евро уже не сыграет.

В полуфинале испанцы сыграют против Португалии или Франции.

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сборная Испании по футболу Робен Ле Норман Дани Карвахаль Альваро Мората Евро-2024 Педри
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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