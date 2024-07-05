Четыре основных игрока сборной Испании пропустят полуфинал Евро

Сборная Испании обыграла Германию в матче четвертьфинала Евро-2024, однако на поединок следующей стадии осталась без четырех основных игроков.

Дисквалификации из-за карточек получили защитники Даниэль Карвахаль (красная) и Робен Ле Норман (перебор желтых), а также форвард Альваро Мората (перебор желтых).

Кроме того, Испания осталась без хавбека Педри, который получил повреждение и, вероятно, на Евро уже не сыграет.

В полуфинале испанцы сыграют против Португалии или Франции.