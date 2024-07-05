Чемпионат Европы05 июля 2024, 22:35 | Обновлено 05 июля 2024, 22:38
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Четыре основных игрока сборной Испании пропустят полуфинал Евро
Минус Мората, Ле Норман, Педри и Кархваль
05 июля 2024, 22:35 | Обновлено 05 июля 2024, 22:38
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Сборная Испании обыграла Германию в матче четвертьфинала Евро-2024, однако на поединок следующей стадии осталась без четырех основных игроков.
Дисквалификации из-за карточек получили защитники Даниэль Карвахаль (красная) и Робен Ле Норман (перебор желтых), а также форвард Альваро Мората (перебор желтых).
Кроме того, Испания осталась без хавбека Педри, который получил повреждение и, вероятно, на Евро уже не сыграет.
В полуфинале испанцы сыграют против Португалии или Франции.
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