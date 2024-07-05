В немецком Штутгарте 5 июля cостоялся матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча прошла на стадионе «МХП Арена». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев по итогам овертаймов.

После завершения встречи технические наблюдатели УЕФА назвали Дани Ольмо лучшим игроком матча:

«Он вышел и заменил Педри. Он был очень опасен, очень вовлечен в игру, забил гол, сделал результативную передачу, а также хорошо действовал возле ворот. В обороне он также проделал хорошую работу», – отметили в УЕФА.

Ольмо начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 8-й минуте вместо травмированного Педри. Дани сумел забить и отдать голевую на Микеля Марино.

ФОТО. Кто, если не он? Определен лучший игрок матча Евро-2024 Испания – Германия