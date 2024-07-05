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Украина. Премьер лига
05 июля 2024, 20:12 | Обновлено 05 июля 2024, 20:17
92
0

Менеджер Миная: «Днепр-1 затягивает процесс. Тренируемся, не зная к чему»

Мирослав Небесник прокомментировал ситуацию с возвращением клуба в УПЛ

05 июля 2024, 20:12 | Обновлено 05 июля 2024, 20:17
92
0
Менеджер Миная: «Днепр-1 затягивает процесс. Тренируемся, не зная к чему»
ФК Минай

Генеральный менеджер «Миная» Мирослав Небесник прокомментировал ситуацию, при которой закарпатская команда имеет шанс заменить «Днепр-1» в УПЛ:

«Мы в режиме ожидания. Ни на что не можем повлиять. «Днепр-1» затягивает процесс, они решают какие-то свои вопросы и подставляют все клубы Премьер-лиги, а также Первой и Второй лиг. Потому что если будут добирать команду в УПЛ, там тоже будут движения. А времени все меньше. Клубы не понимают, что делать, как поступать.

Еще появляется откуда-то информация о каких-то стыковых матчах дополнительных. Я вообще не понимаю, как все правильно должно состояться без конкретики от «Днепра-1». Это неуважение к футбольному сообществу Украины – вот это затягивание. Потому что когда похожая ситуация была у «Металлиста 1925», то клуб как минимум держал всех в курсе, что у них происходит. Это называется порядочность.

Дедлайн для «Днепра-1». Это вопрос к УПЛ. Насколько я знаю, сейчас никаких рычагов влияния на «Днепр-1» не имеет ни ассоциация, ни лига, потому что у клуба есть аттестат на руках. Но не могу утверждать.

Возможные стыковые матчи с «Металлистом 1925»? Я вообще не понимаю оснований, по которым должен проводиться этот матч. Понимаю только одно – регламентом не предусмотрено, что заменить должна 15-я или 16-я команда УПЛ. Наверное, должно быть общее собрание, лига должна принять решение, как действовать. Мы примем любое решение, потому что мы не участник этого процесса. Сейчас наш клуб в ПФЛ.

Но повторюсь – не понимаю, в какие сроки это сделать. У команд есть сформированный график подготовки. 25–26 июля – уже первый тур Первой лиги, как у нас, так и у «Металлиста 1925». Что, оттягивать старт Первой лиги? Ломать чемпионат? Это некий нонсенс.

Поэтому желаю мудрого решения Украинской Премьер-лиге, если будет решение «Днепра-1» о снятии. Хочу, чтобы было наименее болезненно для других клубов. В частности, тех, которых они решат пригласить для участия в УПЛ.

Подготовка «Миная» к сезону? Эта ситуация плохо влияет. Ставится задача, формируется бюджет на сезон – это первое, что делается, когда ты понимаешь, в какой лиге играешь. Ты должен понимать, с какими соперниками тебе конкурировать. От этого ведется трансферная кампания.

Это самое худшее, что может быть – готовить команду, не зная, к чему. Как для тренера, так и для спортивного директора и президента клуба. Это очень негативно влияет на процесс подготовки».

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Минай Днепр-1 снятие с чемпионата ликвидация Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Мирослав Небесник
Николай Степанюк Источник: Трибуна
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