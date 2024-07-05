Президент Турции Эрдоган возмутился дисквалификации Демирала
Защитника сборной Турции отстранили на два матча
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал решение УЕФА дисквалифицировать на два матча защитника сборной Турции Мериха Демирала за «ультранационалистический жест Волчий салют»:
«Кто‑нибудь говорит, что у немцев на футболках изображён орёл? Кто‑нибудь говорит, что у французов на футболках изображен петух? Своим жестом Мерих выразил свое волнение. Наш МИД вызвал своих должностных лиц, необходимые шаги предпринимаются.
Давайте в субботу покинем футбольное поле победителями и выйдем в следующий раунд. Если не произойдет чего‑то экстраординарного, посещу ближайший матч», – заявил Эрдоган.
В субботу, 6 июня Турция в четвертьфинале Евро-2024 сыграет с Нидерландами. Начало матча - в 22:00 по Киеву.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мерих Демирал сможет сыграть только в финале
Кевин хочет продолжить карьеру в Саудовской Аравии