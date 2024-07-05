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  4. Президент Турции Эрдоган возмутился дисквалификации Демирала
Чемпионат Европы
05 июля 2024, 16:36 |
766
0

Президент Турции Эрдоган возмутился дисквалификации Демирала

Защитника сборной Турции отстранили на два матча

05 июля 2024, 16:36 |
766
0
Президент Турции Эрдоган возмутился дисквалификации Демирала
Getty Images/Global Images Ukraine. Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал решение УЕФА дисквалифицировать на два матча защитника сборной Турции Мериха Демирала за «ультранационалистический жест Волчий салют»:

«Кто‑нибудь говорит, что у немцев на футболках изображён орёл? Кто‑нибудь говорит, что у французов на футболках изображен петух? Своим жестом Мерих выразил свое волнение. Наш МИД вызвал своих должностных лиц, необходимые шаги предпринимаются.

Давайте в субботу покинем футбольное поле победителями и выйдем в следующий раунд. Если не произойдет чего‑то экстраординарного, посещу ближайший матч», – заявил Эрдоган.

В субботу, 6 июня Турция в четвертьфинале Евро-2024 сыграет с Нидерландами. Начало матча - в 22:00 по Киеву.

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Олег Дидух Источник: X (Twitter)
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