Президент Турции Эрдоган возмутился дисквалификации Демирала

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал решение УЕФА дисквалифицировать на два матча защитника сборной Турции Мериха Демирала за «ультранационалистический жест Волчий салют»:

«Кто‑нибудь говорит, что у немцев на футболках изображён орёл? Кто‑нибудь говорит, что у французов на футболках изображен петух? Своим жестом Мерих выразил свое волнение. Наш МИД вызвал своих должностных лиц, необходимые шаги предпринимаются.

Давайте в субботу покинем футбольное поле победителями и выйдем в следующий раунд. Если не произойдет чего‑то экстраординарного, посещу ближайший матч», – заявил Эрдоган.

В субботу, 6 июня Турция в четвертьфинале Евро-2024 сыграет с Нидерландами. Начало матча - в 22:00 по Киеву.