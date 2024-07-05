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Франция
05 июля 2024, 16:16 | Обновлено 05 июля 2024, 16:26
379
0

Еще один топ-клуб включился в борьбу за Киммиха

«ПСЖ» нацелился на ключевого хавбека «Баварии»

05 июля 2024, 16:16 | Обновлено 05 июля 2024, 16:26
379
0
Еще один топ-клуб включился в борьбу за Киммиха
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

«ПСЖ» проявляет интерес к ключевому полузащитнику «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммиху. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

С высокой долей вероятности, Киммих покинет «Баварию» нынешним летом. Также им интересуются несколько клубов АПЛ, включая «Манчестер Сити».

Ранее главным претендентом на подписание Киммиха называлась «Барселона», однако из-за финансовых проблем каталонцы не могут позволить себе этот трансфер. Стоимость Киммиха оценивается в 50 миллионов евро, контракт с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года.

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Йозуа Киммих ПСЖ Бавария трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги Фабрицио Романо
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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