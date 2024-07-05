Еще один топ-клуб включился в борьбу за Киммиха

«ПСЖ» проявляет интерес к ключевому полузащитнику «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммиху. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

С высокой долей вероятности, Киммих покинет «Баварию» нынешним летом. Также им интересуются несколько клубов АПЛ, включая «Манчестер Сити».

Ранее главным претендентом на подписание Киммиха называлась «Барселона», однако из-за финансовых проблем каталонцы не могут позволить себе этот трансфер. Стоимость Киммиха оценивается в 50 миллионов евро, контракт с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года.