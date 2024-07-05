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Чемпионат Европы
05 июля 2024, 11:13 | Обновлено 05 июля 2024, 12:14
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Турки опровергли информацию о двухматчевой дисквалификации Демирала

Турецкая федерация футбола заявила, что немецкая пресса поспешила

05 июля 2024, 11:13 | Обновлено 05 июля 2024, 12:14
580
0
Турки опровергли информацию о двухматчевой дисквалификации Демирала
Getty Images/Global Images Ukraine. Мерих Демирал

Турецкая федерация футбола заявила, что двухматчевая дисквалификация защитника национальной команды Мериха Демирала не соответствуют действительности.

«Новость, опубликованная под заголовком «Мерих Демирал дисквалифицирован УЕФА на два матча» со ссылкой на газету Bild в качестве источника, не отражает действительности. У нас есть время до завтрашнего утра для защиты [по этому делу]», – сообщили в Федерации футбола Турции в четверг.

В Центре по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции также опровергли информацию о дисквалификации.

«Некоторые медиа сообщили: «УЕФА дисквалифицировал Мериха Демирала на два матча». Заявление не соответствует действительности.

Расследование, начатое УЕФА против Демирала, еще не завершено, а утверждение о том, что его дисквалифицировали на два матча, не соответствует действительности.

УЕФА запросил аргументы в защиту нашего футболиста, решение о расследовании будет принято после этого. Не верьте необоснованным утверждениям».

Отметим, что Демирал стал героем матча 1/8 финала Евро-2024 с Австрией, футболист оформил в поединке дубль и помог команде отпраздновать победу со счетом 2:1. Второй гол он отпраздновал «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.

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Владимир Клепач Источник: Milliyet
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