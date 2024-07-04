Герой 1/8 финала Евро-2024 дисквалифицирован на два матча. Известна причина

УЕФА решила дисквалифицировать футболиста сборной Турции Мериха Демирала, который после второго гола в ворота Австрии в матче 1/8 финала Евро-2024 показал «ультранационалистический жест Волчий салют».

Жест связан с ультраправой группировкой «Серые волки» и запрещен в ряде стран Европы, включая Австрию и Францию.

Демирал стал героем матча 1/8 финала Евро-2024 с Австрией, футболист оформил в поединке дубль и помог команде отпраздновать победу со счетом 2:1. Мерих пропустит матч четвертьфинала против Нидерландов и возможный полуфинал Евро, если Турция туда пробьется.