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  4. Киченок / Остапенко – Блинкова / Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
05 июля 2024, 10:56 | Обновлено 05 июля 2024, 10:57
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Киченок / Остапенко – Блинкова / Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на Уимблдоне

05 июля 2024, 10:56 | Обновлено 05 июля 2024, 10:57
140
0
Киченок / Остапенко – Блинкова / Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

5 июля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на Уимблдоне в парном разряде.

В матче второго раунда украинка и Алена Остапенко из Латвии сразятся с дуэтом ​Анна Блинкова / Майяр Шериф (Египет)​. Встреча состоится 3-м запуском на корте №6 после парного матча у мужчин. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Магда Линетт / Пейтон Стернс – Тереза Михалкова / Оливия Николлз.

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Людмила Киченок смотреть онлайн Алена Остапенко Уимблдон-2024 Анна Блинкова Майяр Шериф
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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