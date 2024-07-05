Киченок / Остапенко – Блинкова / Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 июля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на Уимблдоне в парном разряде.

В матче второго раунда украинка и Алена Остапенко из Латвии сразятся с дуэтом ​Анна Блинкова / Майяр Шериф (Египет)​. Встреча состоится 3-м запуском на корте №6 после парного матча у мужчин. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Магда Линетт / Пейтон Стернс – Тереза Михалкова / Оливия Николлз.

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