Киченок / Остапенко – Блинкова / Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на Уимблдоне
5 июля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на Уимблдоне в парном разряде.
В матче второго раунда украинка и Алена Остапенко из Латвии сразятся с дуэтом Анна Блинкова / Майяр Шериф (Египет). Встреча состоится 3-м запуском на корте №6 после парного матча у мужчин. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Магда Линетт / Пейтон Стернс – Тереза Михалкова / Оливия Николлз.
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