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  4. Тренер Германии назвал условие для победы команды над Испанией
Германия
05 июля 2024, 01:48 |
40
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Тренер Германии назвал условие для победы команды над Испанией

Юлиан Нагельсманн – о будущем матче 1/4 финала Евро-2024

05 июля 2024, 01:48 |
40
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Тренер Германии назвал условие для победы команды над Испанией
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала чемпионата Европы 2024 с командой Испании, который состоится в пятницу, 5 июля, и назвал одной из условий для победы его подопечных.

«Это не финал, а четвертьфинал. Мы хотим быть одной из команд в полуфинале. Испания тоже хочет стать чемпионом, так что это будет сложная игра. Обе команды хорошо владеют мячом, обладают хорошими контрпрессинговыми качествами и могут оказывать давление на соперника.

Я не сосредотачиваюсь исключительно на их крайних нападающих. У Испании много сильных качеств, не только крайние нападающие. Это сложная команда для защиты.

Нам нужен мяч, это точно. Всегда легче играть против команды, которая хочет владеть мячом, если мяч у тебя самого», – заявил Нагельсманн.

Ранее капитан сборной Германии назвал лучшую сборную Евро-2024.

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Евро-2024 Юлиан Нагельсманн сборная Германии по футболу сборная Испании по футболу Испания - Германия
Юрій Остроумов Источник: Football Espana
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