Тренер Германии назвал условие для победы команды над Испанией

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала чемпионата Европы 2024 с командой Испании, который состоится в пятницу, 5 июля, и назвал одной из условий для победы его подопечных.

«Это не финал, а четвертьфинал. Мы хотим быть одной из команд в полуфинале. Испания тоже хочет стать чемпионом, так что это будет сложная игра. Обе команды хорошо владеют мячом, обладают хорошими контрпрессинговыми качествами и могут оказывать давление на соперника.

Я не сосредотачиваюсь исключительно на их крайних нападающих. У Испании много сильных качеств, не только крайние нападающие. Это сложная команда для защиты.

Нам нужен мяч, это точно. Всегда легче играть против команды, которая хочет владеть мячом, если мяч у тебя самого», – заявил Нагельсманн.

Ранее капитан сборной Германии назвал лучшую сборную Евро-2024.