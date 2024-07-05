КУДЗИЕВА: «Селекционная работа продолжается, сыграем в турнире в Молдове»

Девичья сборная Украины WU-15 провела в Тернополе учебно-тренировочный сбор, в программе которого было два спарринга – со львовским «Рухом» (4:2) и ивано-франковским «Прикарпатье-ДЮСШ 3» (4:1).

Главный тренер девичьей сборной Украины Елена Кудзиева рассказала, все ли было выполнено из запланированного на этом этапе подготовки:

– Для моих подопечных были созданы надлежащие условия, и потому все, что планировали – выполнили. Осталась я довольна и контрольными матчами, в которых были одержаны уверенные победы.

– Среди вызванных на сбор 22 игроков были все, кого вы хотели иметь в своем распоряжении?

– Приглашение получили те игроки, которых я взяла на карандаш во время просмотра на соревнованиях этого года. За исключением вратаря из «Кривбасса» Марии Вознюк, неожиданно решившей прекратить выступления в футболе, остальные приехали в Тернополь.

– После проведенных спаррингов какие позиции еще требуют усиления?

– Селекционная работа продолжается и сейчас мы сосредоточились на поисках вратаря и крайних защитников.

– Кто еще входит в тренерский штаб?

– Владимир Левчук, Наталья Чурикова, а Александр Митько отвечает за подготовку вратарей.

– Примет ли девичья сборная Украины в этом году участие в матчах?

– Да, с 27 сентября по 2 октября будем выступать в Молдове на Турнире развития УЕФА, где, кроме хозяек, нашими соперницами будут футболистки из Литвы и Греции. 22 сентября начнем краткосрочный сбор, а затем отправимся в соседнюю страну.