Женская сборная Украины WU-15 в спарринге обыграла Прикарпатье

Девичья сборная Украины WU-15 провела второй спарринг во время учебно-тренировочного сбора в Тернополе.

Самая молодая сборная Украины (2010 г. р.) проводила проверку ближайшего резерва для дальнейшего участия в официальных соревнованиях Турнира развития УЕФА, где команда до 15 лет будет играть впервые в истории в конце этого года.

13 июня сине-желтые собрались в Тернополе на недельный тренировочный цикл с традиционным проведением двух контрольных поединков с женскими командами.

16 июня в первом спарринге подопечные Елены Кудзиевой обыграли львовский Рух (4:2). 19 июня девичья сборная одолела «Прикарпатье-ДЮСШ №3» (Ивано-Франковск) – 4:1. В сборную были вызваны сразу три представительницы этого клуба.

Игра прошла на Тернопольском городском стадионе им. Р. Шухевича. Голы у сине-желтых оформили Арина Паскаренко (дубль), Ксения Воробей и София Юрченко.

Товарищеский матч. 19 июня, Тернополь

Украина WU-15 – Прикарпатье-ДЮСШ №3 Ивано-Франковск – 4:1 (3:1)

Голы: Паскаренко, 12, 18, Воробей, 13, Юрченко, 56 – Дроздова, 10.

Нереализованный пенальти: Кейван, 40 (Прикарпатье)

Украина WU-15: Вакулко (Лизенкова, 41), Гирун, Шаповалова, Комарницкая (Каплун, 50), Лях, Гринишин (Циось, 58), Паскаренко (Волощук, 50), Непошивайленко (Бунина, 41), Поцикайло (Микрут, 50), Пичевская (Юрченко, 41), Воробей (Зуева, 50).