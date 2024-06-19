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19 июня 2024, 04:51 | Обновлено 19 июня 2024, 05:21
83
0

Сборная Украины WU-15 в спарринге обыграла львовский Рух

Сине-желтая команда проводит учебно-тренировочный сбор в Тернополе

19 июня 2024, 04:51 | Обновлено 19 июня 2024, 05:21
83
0
Сборная Украины WU-15 в спарринге обыграла львовский Рух
УАФ

Девичья сборная Украины WU-15 начала учебно-тренировочный сбор в Тернополе и провела первый спарринг.

Самая молодая сборная Украины (2010 г. р.) проводит проверку ближайшего резерва для дальнейшего участия в официальных соревнованиях Турнира развития УЕФА, где команда до 15 лет будет играть впервые в истории в конце 2024 года.

13 июня сине-желтые собрались в Тернополе на недельный тренировочный цикл с традиционным проведением двух контрольных поединков с женскими командами.

Главный тренер девичьей сборной Украины WU-15 Елена Кудзиева: «Это первый селекционный сбор команды, на который мы вызвали 22 игрока. Проходит он в Тернополе, нам предоставили хорошие условия для тренировок, за что большое спасибо администрации города».

16 июня сине-желтые провели первый контрольный матч, в котором обыграли сверстник из львовского «Руха» – 4:2. Игра прошла на Тернопольском городском стадионе им. Р. Шухевича. Голы девичьей сборной – на счету Вероники Непошивайленко, Ксении Воробей, Нонны Гринишин и Златы Волощук.

Следующий поединок девичья сборная Украины WU-15 проведет 19 июня против команды «Прикарпатье-ДЮСШ №3» (Ивано-Франковск).

Товарищеский матч. 16 июня. Тернополь

Украина WU-15 – Рух Львов WU-15 – 4:2 (1:1)

Голы: Непошивайленко (21), Воробей (49), Гринишин (86), Волощук (89) – Гримак (40, 62).

Украина WU-15: Вакулко (Лизенкова, 46), Гирун, Шаповалова (Дячук, 68), Комарницкая, Лях (Стонога, 59), Гринишин, Паскаренко (Зуева, 80), Непошивайленко (Юрченко, 80), Поцикайло, Циось (Микрут, 46), Воробей (Волощук, 59).

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женская сборная Украины по футболу U-15 товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Елена Кудзиева Рух Львов
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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