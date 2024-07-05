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  4. Три украинки в борьбе. Стали известны пары 1/16 финала на Уимблдоне-2024
Уимблдон
05 июля 2024, 00:26 | Обновлено 05 июля 2024, 00:46
373
0

Три украинки в борьбе. Стали известны пары 1/16 финала на Уимблдоне-2024

Марта Костюк, Элина Свитолина и Даяна Ястремская продолжают выступления на мейджоре

05 июля 2024, 00:26 | Обновлено 05 июля 2024, 00:46
373
0
Три украинки в борьбе. Стали известны пары 1/16 финала на Уимблдоне-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

4 июля завершились матчи 1/32 финала на Уимблдоне-2024.

Первая ракетка Украины Марта Костюк в трех сетах вырвала победу у Дарьи Сэвилл. Далее она сыграет против 13-й ракетки мира Мэдисон Киз, которая выбила Ван Яфань.

Элина Свитолина во 2-м раунде уверенно переиграла Юли Нимайер и вышла на прошлогоднюю финалистку Уимблдонского турнира Онс Жабер. Представительница Туниса находится на 10-м месте в рейтинге WTA. В 1/32 финала Жабер выиграла у Робин Монтгомери.

Даяна Ястремская в волевом стиле одолела Варвару Грачеву. Следующая соперница украинки – Донна Векич. Хорватка в предыдущем круге справилась с Эрикой Андреевой.

Еще две теннисистки из Украины Юлия Стародубцева и Дарья Снигур не сумели пробиться в 3-й раунд Уимблдона, проиграв Лулу Сан и Алене Остапенко соответственно.

Из-за наступления темноты поединок между Каролин Возняцки и Лейлой Фернандес был перенесен на 5 июля. На момент остановки игры счет 6:3, 2:6, 3:3* на подаче Лейлы.

Уимблдон-2024. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Юлия Путинцева
Бернарда Пера – Алена Остапенко [13]

Даниэль Коллинс [11] – Беатрис Хаддад Майя [20]
Барбора Крейчикова [31] – Джессика Бузас Манейро

Елена Рыбакина [4] – Каролин Возняцки
Анна Калинская [17] – Людмила Самсонова [15]

Онс Жабер [10] – Элина Свитолина [21]
Хэрриет Дарт – Ван Синьюй

Нижняя часть сетки

Лулу Сан [Q] – Чжу Линь
Эмма Радукану – Мария Саккари [9]

Дарья Касаткина [14] – Паула Бадоса
Даяна Ястремская [28] – Донна Векич

Жасмин Паолини [7] – Бьянка Андрееску
Марта Костюк [18] – Мэдисон Киз [12]

Диана Шнайдер – Эмма Наварро [19]
Сонай Картал [Q] – Коко Гофф [2]

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Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 5 июля
Уимблдон-2024 Ига Свёнтек Юлия Путинцева Бернарда Пера Алена Остапенко Даниэль Коллинс Беатрис Хаддад Майя Барбора Крейчикова Джессика Бузас Манейро Елена Рыбакина Каролин Возняцки Анна Калинская Людмила Самсонова Онс Жабер Элина Свитолина Хэрриет Дарт Ван Синьюй Чжу Линь Эмма Радукану Мария Саккари Даяна Ястремская Донна Векич Жасмин Паолини Бьянка Андрееску Марта Костюк Мэдисон Киз Диана Шнайдер Эмма Наварро Коко Гофф
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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