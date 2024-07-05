Три украинки в борьбе. Стали известны пары 1/16 финала на Уимблдоне-2024

4 июля завершились матчи 1/32 финала на Уимблдоне-2024.

Первая ракетка Украины Марта Костюк в трех сетах вырвала победу у Дарьи Сэвилл. Далее она сыграет против 13-й ракетки мира Мэдисон Киз, которая выбила Ван Яфань.

Элина Свитолина во 2-м раунде уверенно переиграла Юли Нимайер и вышла на прошлогоднюю финалистку Уимблдонского турнира Онс Жабер. Представительница Туниса находится на 10-м месте в рейтинге WTA. В 1/32 финала Жабер выиграла у Робин Монтгомери.

Даяна Ястремская в волевом стиле одолела Варвару Грачеву. Следующая соперница украинки – Донна Векич. Хорватка в предыдущем круге справилась с Эрикой Андреевой.

Еще две теннисистки из Украины Юлия Стародубцева и Дарья Снигур не сумели пробиться в 3-й раунд Уимблдона, проиграв Лулу Сан и Алене Остапенко соответственно.

Из-за наступления темноты поединок между Каролин Возняцки и Лейлой Фернандес был перенесен на 5 июля. На момент остановки игры счет 6:3, 2:6, 3:3* на подаче Лейлы.

Уимблдон-2024. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Юлия Путинцева

Бернарда Пера – Алена Остапенко [13]

Даниэль Коллинс [11] – Беатрис Хаддад Майя [20]

Барбора Крейчикова [31] – Джессика Бузас Манейро

Елена Рыбакина [4] – Каролин Возняцки

Анна Калинская [17] – Людмила Самсонова [15]



Онс Жабер [10] – Элина Свитолина [21]

Хэрриет Дарт – Ван Синьюй

Нижняя часть сетки

Лулу Сан [Q] – Чжу Линь

Эмма Радукану – Мария Саккари [9]

Дарья Касаткина [14] – Паула Бадоса

Даяна Ястремская [28] – Донна Векич

Жасмин Паолини [7] – Бьянка Андрееску

Марта Костюк [18] – Мэдисон Киз [12]

Диана Шнайдер – Эмма Наварро [19]

Сонай Картал [Q] – Коко Гофф [2]