Три украинки в борьбе. Стали известны пары 1/16 финала на Уимблдоне-2024
Марта Костюк, Элина Свитолина и Даяна Ястремская продолжают выступления на мейджоре
4 июля завершились матчи 1/32 финала на Уимблдоне-2024.
Первая ракетка Украины Марта Костюк в трех сетах вырвала победу у Дарьи Сэвилл. Далее она сыграет против 13-й ракетки мира Мэдисон Киз, которая выбила Ван Яфань.
Элина Свитолина во 2-м раунде уверенно переиграла Юли Нимайер и вышла на прошлогоднюю финалистку Уимблдонского турнира Онс Жабер. Представительница Туниса находится на 10-м месте в рейтинге WTA. В 1/32 финала Жабер выиграла у Робин Монтгомери.
Даяна Ястремская в волевом стиле одолела Варвару Грачеву. Следующая соперница украинки – Донна Векич. Хорватка в предыдущем круге справилась с Эрикой Андреевой.
Еще две теннисистки из Украины Юлия Стародубцева и Дарья Снигур не сумели пробиться в 3-й раунд Уимблдона, проиграв Лулу Сан и Алене Остапенко соответственно.
Из-за наступления темноты поединок между Каролин Возняцки и Лейлой Фернандес был перенесен на 5 июля. На момент остановки игры счет 6:3, 2:6, 3:3* на подаче Лейлы.
Уимблдон-2024. Пары 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свентек [1] – Юлия Путинцева
Бернарда Пера – Алена Остапенко [13]
Даниэль Коллинс [11] – Беатрис Хаддад Майя [20]
Барбора Крейчикова [31] – Джессика Бузас Манейро
Елена Рыбакина [4] – Каролин Возняцки
Анна Калинская [17] – Людмила Самсонова [15]
Онс Жабер [10] – Элина Свитолина [21]
Хэрриет Дарт – Ван Синьюй
Нижняя часть сетки
Лулу Сан [Q] – Чжу Линь
Эмма Радукану – Мария Саккари [9]
Дарья Касаткина [14] – Паула Бадоса
Даяна Ястремская [28] – Донна Векич
Жасмин Паолини [7] – Бьянка Андрееску
Марта Костюк [18] – Мэдисон Киз [12]
Диана Шнайдер – Эмма Наварро [19]
Сонай Картал [Q] – Коко Гофф [2]
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