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  4. Калинина и Ястремская в борьбе проиграли паре Гофф / Пегула на Уимблдоне
Уимблдон
04 июля 2024, 22:35 | Обновлено 04 июля 2024, 22:40
683
6

Калинина и Ястремская в борьбе проиграли паре Гофф / Пегула на Уимблдоне

Украинки уступили представительницам США в трех сетах на старте мейджора

04 июля 2024, 22:35 | Обновлено 04 июля 2024, 22:40
683
6
Калинина и Ястремская в борьбе проиграли паре Гофф / Пегула на Уимблдоне
Даяна Ястремская и Ангелина Калинина

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская завершили выступления в парном разряде Уимблдона-2024.

В 1/32 финала украинки в трех сетах програли представительницам США Коко Гофф и Джессике Пегуле, которые посеяны под 11-м номером.

Уимблдон-2024. Пары. 1/32 финала

Коко Гофф (США) / Джессика Пегула (США) – Ангелина Калинина (Украина) / Даяна Ястремская (Украина) – 7:5, 6:7 (7:9), 7:5

Калинина и Ястремская провели 8-й матч в одном дуэте. На их счету 3 победы и 5 поражений.

Во 2-м раунде Гофф и Пегула встретятся с тандемом Анна Данилина / Сюй Ифань.

Даяна также продолжает выступления в одиночном разряде. Днем ранее она пробилась в 1/16 финала мейджора, обыграв Варвару Грачеву. Далее Ястремская сыграет против Донны Векич.

Ангелина не сумела преодолеть первый раунд одиночного разряда, уступив Элине Аванесян.

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Ангелина Калинина Даяна Ястремская Коко Гофф Джессика Пегула Уимблдон-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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Sashamar
За такі речі вибачаєш все. Протриматися дві з половиною години проти однієї з найсильніших пар світу. І не просто протриматися, а зіграти абсолютно на рівних, просто трохи не пощастило.
Наснаги дівчатам на Олімпіаді!
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+6
aleks8-48
Даяна знищуваа топ-зірок. Геля теж інколи вставляла свій пятак,але частіше шкодила блискучій грі Даяни,яка розтрілювала своєю гарматою гравчінь першої десятки. Ця поразка коштує багатьох перемог. Там де Даяна,там яскравий,привабливий теніс. Так тримати і надалі.
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+4
Alehandro
Прикро. Досить пристойно грали. Хоч рівень Гелі в парі помітно нижчий за Даянин. Даяні б, скажімо, з Надею зіграти в парі - було б більш перспективно...
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+3
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Vitason
Чесно, нафіг ці пари  у Ястремської завтра важливий матч,краще відпочити б лишній час,а вони в гонитві за баблом,якось воно не правильно!! Калініній взагалі потрібно все обдумати ,бо після фіналу в Римі ,який вже був за царя гороха,вона ніяка ,скоро за межі сотні скотиться!! Концентруйся на своїй грі ,а не на тому , щоб отримати лишні гроші!!
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0
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