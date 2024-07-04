Калинина и Ястремская в борьбе проиграли паре Гофф / Пегула на Уимблдоне
Украинки уступили представительницам США в трех сетах на старте мейджора
Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская завершили выступления в парном разряде Уимблдона-2024.
В 1/32 финала украинки в трех сетах програли представительницам США Коко Гофф и Джессике Пегуле, которые посеяны под 11-м номером.
Уимблдон-2024. Пары. 1/32 финала
Коко Гофф (США) / Джессика Пегула (США) – Ангелина Калинина (Украина) / Даяна Ястремская (Украина) – 7:5, 6:7 (7:9), 7:5
Калинина и Ястремская провели 8-й матч в одном дуэте. На их счету 3 победы и 5 поражений.
Во 2-м раунде Гофф и Пегула встретятся с тандемом Анна Данилина / Сюй Ифань.
Даяна также продолжает выступления в одиночном разряде. Днем ранее она пробилась в 1/16 финала мейджора, обыграв Варвару Грачеву. Далее Ястремская сыграет против Донны Векич.
Ангелина не сумела преодолеть первый раунд одиночного разряда, уступив Элине Аванесян.
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