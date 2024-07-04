Игорь ХУДОБЯК: «Мы должны популяризировать Украину в мире»

Легенда львовских «Карпат» и экс-полузащитник сборной Украины Игорь Худобяк поделился разочарованием от состава олимпийской сборной Украины.



«Состав сборной на Олимпиаду мог быть намного лучше, и я немного разочарован, потому что Украина сейчас защищается от россии. И на Олимпийские игры, которые любят все, можно было бы вызвать лучший состав, который узнаваем в мире. Наша футбольная команда первый раз туда квалифицировалась. Мы должны популяризировать Украину в мире, чтобы все поддерживали нас в войне против россии.



Лидерами этой сборной будут опытные игроки – Даниил Сикан, который выступал и забивал в Лиге чемпионов, и Максим Таловеров, который играл на Евро-2024. Они должны повести за собой олимпийскую сборную. Очень жаль, что Бенфика не отпустила Анатолия Трубина. Это бы было очень хорошо для сборной Украины. Я не знаю, почему так происходит, что одних отпускают, например Отаменди, а других – нет.



Это надо, наверное, у Трубина спросить. Очень жаль, что некоторые футболисты имели возможность поехать, но не едут. Это хорошие футболисты, которые бы на таком престижном турнире, как Олимпиада, должны были бы представлять Украину. Это запомнилось бы им на всю жизнь. Мне кажется, что футболисты сами должны были настаивать на этом больше, потому что это очень серьезная история для нашего спорта».



На Олимпиаде Украина будет выступать в группе B. Кроме неё, там также сыграют Аргентина, Иран и Марокко. Мужской футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа.