Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь ХУДОБЯК: «Мы должны популяризировать Украину в мире»
Сборная УКРАИНЫ
04 июля 2024, 19:12 | Обновлено 04 июля 2024, 19:40
118
1

Игорь ХУДОБЯК: «Мы должны популяризировать Украину в мире»

Легенда львовских «Карпат» поделился разочарованием от состава олимпийской сборной Украины

04 июля 2024, 19:12 | Обновлено 04 июля 2024, 19:40
118
1
Игорь ХУДОБЯК: «Мы должны популяризировать Украину в мире»
ФК Карпаты. Игорь Худобяк

Легенда львовских «Карпат» и экс-полузащитник сборной Украины Игорь Худобяк поделился разочарованием от состава олимпийской сборной Украины.

«Состав сборной на Олимпиаду мог быть намного лучше, и я немного разочарован, потому что Украина сейчас защищается от россии. И на Олимпийские игры, которые любят все, можно было бы вызвать лучший состав, который узнаваем в мире. Наша футбольная команда первый раз туда квалифицировалась. Мы должны популяризировать Украину в мире, чтобы все поддерживали нас в войне против россии.

Лидерами этой сборной будут опытные игроки – Даниил Сикан, который выступал и забивал в Лиге чемпионов, и Максим Таловеров, который играл на Евро-2024. Они должны повести за собой олимпийскую сборную. Очень жаль, что Бенфика не отпустила Анатолия Трубина. Это бы было очень хорошо для сборной Украины. Я не знаю, почему так происходит, что одних отпускают, например Отаменди, а других – нет.

Это надо, наверное, у Трубина спросить. Очень жаль, что некоторые футболисты имели возможность поехать, но не едут. Это хорошие футболисты, которые бы на таком престижном турнире, как Олимпиада, должны были бы представлять Украину. Это запомнилось бы им на всю жизнь. Мне кажется, что футболисты сами должны были настаивать на этом больше, потому что это очень серьезная история для нашего спорта».

На Олимпиаде Украина будет выступать в группе B. Кроме неё, там также сыграют Аргентина, Иран и Марокко. Мужской футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа.

По теме:
Хавбек сборной Украины рассказал, как клуб отпустил его на Олимпиаду
Николай ТОМЕНКО: «Неужели погоня за деньгами важнее Олимпиады?»
Украина впервые за 12 лет будет представлена в мужском маунтинбайке на ОИ
Олимпийские игры 2024 сборная Украины по футболу U-23 футбол на Олимпиаде Карпаты Львов
Алексей Тиньков Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леоненко обвинил звезду Динамо в слабом выступлении на Евро-2024
Футбол | 04 июля 2024, 11:53 13
Леоненко обвинил звезду Динамо в слабом выступлении на Евро-2024
Леоненко обвинил звезду Динамо в слабом выступлении на Евро-2024

Экс-игрок киевлян недоволен выступлением Шапаренко на ЧЕ

В МОК отреагировали на новость о возможной отмене Олимпийских игр 2024
Олимпийские игры | 04 июля 2024, 04:18 0
В МОК отреагировали на новость о возможной отмене Олимпийских игр 2024
В МОК отреагировали на новость о возможной отмене Олимпийских игр 2024

Во Франции вспыхнули протесты после первого тура парламентских выборов

ВИДЕО. Ястремская не пожала руку Грачевой на Уимблдоне. В чем причина?
Теннис | 03.07.2024, 23:45
ВИДЕО. Ястремская не пожала руку Грачевой на Уимблдоне. В чем причина?
ВИДЕО. Ястремская не пожала руку Грачевой на Уимблдоне. В чем причина?
Свитолина обыграла вторую ракетку Польши в стартовом матче на Уимблдоне
Теннис | 03.07.2024, 18:10
Свитолина обыграла вторую ракетку Польши в стартовом матче на Уимблдоне
Свитолина обыграла вторую ракетку Польши в стартовом матче на Уимблдоне
Ворскла продлит аренду бывшего игрока сборной Украины
Футбол | 04.07.2024, 13:42
Ворскла продлит аренду бывшего игрока сборной Украины
Ворскла продлит аренду бывшего игрока сборной Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Сьогодні Завтра
Та усім цим недофутболістам збірноі пох на престиж країни, на Олімпіаді понти не поколотиш, дорожче себе не продаси
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин ошеломил руководство Реала решением о своем будущем
Лунин ошеломил руководство Реала решением о своем будущем
04.07.2024, 07:48 32
Футбол
Сетка плей-офф. Определены все четвертьфинальные пары Евро-2024
Сетка плей-офф. Определены все четвертьфинальные пары Евро-2024
03.07.2024, 06:23 9
Футбол
Дубль защитника. Сборная Турции обыграла Австрию в 1/8 финала Евро-2024
Дубль защитника. Сборная Турции обыграла Австрию в 1/8 финала Евро-2024
02.07.2024, 23:53 26
Футбол
ВИДЕО. Стало известно, что сказал Орбан Реброву на встрече с Зеленским
ВИДЕО. Стало известно, что сказал Орбан Реброву на встрече с Зеленским
03.07.2024, 06:55 18
Футбол
Букмекеры назвали неожиданного фаворита на титул Евро-2024 перед 1/4 финала
Букмекеры назвали неожиданного фаворита на титул Евро-2024 перед 1/4 финала
03.07.2024, 08:01 9
Футбол
Сборная Румынии установила антирекорд Евро-2024 в матче 1/8 финала
Сборная Румынии установила антирекорд Евро-2024 в матче 1/8 финала
02.07.2024, 21:42 4
Футбол
Леоненко посоветовал 2 ветеранам закончить карьеру в сборной Украины
Леоненко посоветовал 2 ветеранам закончить карьеру в сборной Украины
04.07.2024, 11:11 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем