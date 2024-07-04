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  4. Сергей РЕБРОВ: «Виктор Орбан – большой поклонник футбола»
Сборная УКРАИНЫ
04 июля 2024, 18:20 | Обновлено 04 июля 2024, 18:33
880
15

Сергей РЕБРОВ: «Виктор Орбан – большой поклонник футбола»

Наставник сборной рассказал о встрече Президента Украины и премьер-министра Венгрии

04 июля 2024, 18:20 | Обновлено 04 июля 2024, 18:33
880
15
Сергей РЕБРОВ: «Виктор Орбан – большой поклонник футбола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины и экс-наставник венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров прокомментировал своё присутствие на встрече президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Меня пригласили в офис президента Украины, когда там находился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Я со своей стороны должен помочь в налаживании отношений между Украиной и Венгрией. Согласитесь, это очень важно для нас.

Наверное, все знают, что Виктор Орбан — большой поклонник футбола. По его инициативе в стране открылось немало футбольных школ, он является ярым болельщиком сборной Венгрии и «Ференцвароша». Когда я работал в Венгрии, мы с ним познакомились. И сегодня я стараюсь делать все от меня зависящее, чтобы помочь своей стране».

Сергей Станиславович возглавлял венгерский «Ференцварош» в период с 2018 по 2021 год. Во время пребывания в клубе он трижды выигрывал чемпионат Венгрии (в сезонах 2018/19, 2019/20, 2020/21).

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Венгрии по футболу Владимир Зеленский Евро-2024 Виктор Орбан
Алексей Тиньков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 15
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contr
Йди тренуй Угорщину Серьожа і помічників своіх забирай  ! Будеш Орбану лизати дупу кожен день !
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+5
Fuz1982z
та ти хвіст орбана
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+5
Sukiyaki
Й. Сабо - Орбан, це не мадьяр.
Це якийсь сраний циган. (С) 
Ответить
+4
contr
Ну так поцьомай його в дупу !
Ответить
+4
OtsoCity
Ребров бовдур 
Ответить
+3
ortomir
що з цього Україні?
Ответить
+2
Lulinnha
Дипломатія від Реброва. 
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
adidas777
Ті недоумки та школярі хейтери Реброва. Не розуміють елементарних речей у дипломатії.Якщо запрошення Реброва дасть у майбутньому хоча б один відсоток зближення України та Угорщини в дипломатії, то цей крок був зроблений вірно.Якщо нічого не дасть, то це хоча б була спроба знайти якісь спільні ниточки в наших відносинах.
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-3
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