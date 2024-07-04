Главный тренер сборной Украины и экс-наставник венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров прокомментировал своё присутствие на встрече президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.



«Меня пригласили в офис президента Украины, когда там находился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Я со своей стороны должен помочь в налаживании отношений между Украиной и Венгрией. Согласитесь, это очень важно для нас.

Наверное, все знают, что Виктор Орбан — большой поклонник футбола. По его инициативе в стране открылось немало футбольных школ, он является ярым болельщиком сборной Венгрии и «Ференцвароша». Когда я работал в Венгрии, мы с ним познакомились. И сегодня я стараюсь делать все от меня зависящее, чтобы помочь своей стране».



Сергей Станиславович возглавлял венгерский «Ференцварош» в период с 2018 по 2021 год. Во время пребывания в клубе он трижды выигрывал чемпионат Венгрии (в сезонах 2018/19, 2019/20, 2020/21).