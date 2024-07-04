Нуну МЕНДЕШ: «Мы все мотивированы»

Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Евро-2024 против национальной команды Франции:

«Франция забила 3 мяча, и на данном этапе они находятся на таком же уровне, как и мы, хоть мы и забили больше. Это команда, от которой можно ожидать всего, у них хорошие игроки, которые играют за лучшие команды Европы. Мы будем готовы. Голы не имеют большого значения, мы больше сосредоточены на том, чтобы делать то, что мы должны делать, и улучшать то, что мы делали не очень хорошо.

Мбаппе? Честно говоря, я не думаю, что он будет играть рядом со мной, но если это произойдет, я буду готов. Я тренируюсь каждый день для таких моментов, и мы готовы к ним. Они игроки высокого класса, но у нас тоже есть отличные игроки. Мы сделаем все возможное, чтобы нейтрализовать сильные стороны Франции и играть в свою игру.

Мы все мотивированы на матч против Франции. Это большая игра, в которой мы хотим принести много радости. Мы сделаем все возможное, чтобы это произошло.

Встреча против партнеров по «ПСЖ»? Это будет так же, как и любая другая игра. Это игроки, которых я знаю, игроки, с которыми я работаю целый год. Я думаю, что это немного помогает мне, потому что я уже знаю их. Я знаю, как они играют и как они атакуют своих соперников».

Матч Португалия – Франция состоится 5 июля в 22:00 по киевскому времени.