Почему попустили Роналду? Известный портал назвал главного фаворита Евро-24

Известный портал Goal обнародовал свой рейтинг самых сильных сборных, которые сумели добраться до 1/4 финала Евро-2024.

Главным фаворитом на трофей по версии издания является Испания. Вторыми идут Нидерланды, а топ-3 замыкает Швейцария.

Команды Франции и Португалии располагаются на последних позициях: 7-е и 8-е места соответственно.

Вот что пишет Goal про сборную Португалии:

«Шоу Криштиану Роналду продолжается, но только сейчас. Не забив пенальти (и множество других моментов) во время ничейного матча со Словенией со счетом 0:0 в понедельник, капитан команды был в долгу перед голкипером Диого Коштой за то, что он продлил его международную карьеру благодаря своему историческому героизму в серии пенальти.

Очевидно, что неудавшегося и чрезмерно эмоционального Роналду следует исключить из игры в четвертьфинале против Франции. Он забил больше всего голов в истории Евро, чем любой другой игрок ныне играющий на полях Германии, но на его счету нет ни одного гола на этом ЧЕ! Гораздо более эффективны нападающие, такие как Диогу Жота или Гонсалу Рамос. Они заслуживает шанса возглавить линию нападения. Но они этого, конечно, не получат.

Тренер Роберто Мартинес не достаточно смел, чтобы сделать такой шаг, а это означает, что Португалия снова будет полагаться на Роналду, чтобы повернуть годы вспять, или на кого-то врод Кошты, чтобы снова компенсировать теперь вопиющие недостатки капитана. Португалия действительно рискует позволить Роналду утащить их за собой».

Досталось и Франции:

«Франция излучает серьезную атмосферу Греции-2004 в Германии: болезненно ограниченная в атаке, но очень сильная в обороне. Однако дело в том, что Греция сделала то, что должна была сделать. Им не повезло с чудесным набором суперзвезд; поэтому они использовали ужасно негативный, но чрезвычайно эффективный вид футбола для победы в играх.

У Франции нет такого оправдания. Выступления были жалкими, учитывая качество, которым располагал Дидье Дешам. Конечно, они были лучше против ужасающей Бельгии, но выиграли игру только благодаря автоголу Яна Вертонгена.

В том-то и дело, что ни один французский игрок до сих пор не забил с игры в Германии. Если они не улучшатся, если они не поймут, как заставить Килиана Мбаппе и всю атакующую линию забивать, их удача в конечном итоге закончится, если не против Португалии, то против значительно превосходящей Испании или Германии в полуфинале».

Рейтинг самых сильных сборных Евро-2024 в 1/4 финала по версии Goal: