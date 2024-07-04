Англия – самая слабая. Названа сильнейшая сборная четвертьфиналов Евро-2024
Портал FourFourTwo считает сильнейшими испанцев
Завершились матчи 1/8 финала Евро-2024.
Авторитетный британский портал FourFourTwo обнародовал рейтинг сборных, которые сыграют в четвертьфинале чемпионата Европы 2024.
Первую строчку рейтинга заняла сборная Испании. Второе место за хозяевами Евро Германией, именно испанцы и немцы сыграют в центральном матче четвертьфинала турнира.
Третье место заняла сборная Швейцарии, которая сыграет против англичан. Fourfourtwo считает английскую команду самой слабой среди всех участников 1/4 финала турнира.
Рейтинг участников четвертьфинала Евро-2024
- Испания
- Германия
- Швейцария
- Турция
- Нидерланды
- Франция
- Португалия
- Англия
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