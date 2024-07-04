Завершились матчи 1/8 финала Евро-2024.

Авторитетный британский портал FourFourTwo обнародовал рейтинг сборных, которые сыграют в четвертьфинале чемпионата Европы 2024.

Первую строчку рейтинга заняла сборная Испании. Второе место за хозяевами Евро Германией, именно испанцы и немцы сыграют в центральном матче четвертьфинала турнира.

Третье место заняла сборная Швейцарии, которая сыграет против англичан. Fourfourtwo считает английскую команду самой слабой среди всех участников 1/4 финала турнира.

Рейтинг участников четвертьфинала Евро-2024