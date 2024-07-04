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  4. Англия – самая слабая. Названа сильнейшая сборная четвертьфиналов Евро-2024
Чемпионат Европы
04 июля 2024, 01:33 |
490
0

Англия – самая слабая. Названа сильнейшая сборная четвертьфиналов Евро-2024

Портал FourFourTwo считает сильнейшими испанцев

04 июля 2024, 01:33 |
490
0
Англия – самая слабая. Названа сильнейшая сборная четвертьфиналов Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Испании

Завершились матчи 1/8 финала Евро-2024.

Авторитетный британский портал FourFourTwo обнародовал рейтинг сборных, которые сыграют в четвертьфинале чемпионата Европы 2024.

Первую строчку рейтинга заняла сборная Испании. Второе место за хозяевами Евро Германией, именно испанцы и немцы сыграют в центральном матче четвертьфинала турнира.

Третье место заняла сборная Швейцарии, которая сыграет против англичан. Fourfourtwo считает английскую команду самой слабой среди всех участников 1/4 финала турнира.

Рейтинг участников четвертьфинала Евро-2024

  1. Испания
  2. Германия
  3. Швейцария
  4. Турция
  5. Нидерланды
  6. Франция
  7. Португалия
  8. Англия
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Дмитро Олійник Источник: FourFourTwo
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