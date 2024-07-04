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  4. ВАЦКО: Хачериди выгреб от Динамо, когда сказал, что Шапаренко стоит €15 млн
Украина. Премьер лига
04 июля 2024, 02:01 |
268
0

ВАЦКО: Хачериди выгреб от Динамо, когда сказал, что Шапаренко стоит €15 млн

Евгений сейчас работает в отделе селекции киевлян и отвечает за трансферную политику

04 июля 2024, 02:01 |
268
0
ВАЦКО: Хачериди выгреб от Динамо, когда сказал, что Шапаренко стоит €15 млн
ФК Динамо Киев. Евгений Хачериди

Украинский журналист и бывший комментатор Виктор Вацко заявил, что 36-летний экс-футболист «Динамо» Евгений Хачериди «выгреб» от руководства киевского клуба за слова о трансферной стоимости 25-летнего хавбека команды Николая Шапаренко:

«Мне рассказывали, что Хачериди выгреб от руководства «Динамо», когда сказал, что цена Шапаренко – 15-20 миллионов.

В «Динамо» считают, что выше», – сказал Вацко.

Хачериди сейчас работает в отделе селекции киевлян и отвечает за трансферную политику. Евгений поразмышлял о стоимости Шапаренко накануне поединка сборной Украины против Бельгии на Евро в разговоре с Игорем Бурбасом.

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Евгений Хачериди Виктор Вацко Николай Шапаренко Динамо Киев
Даниил Агарков Источник: Вацко Live
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