ВАЦКО: Хачериди выгреб от Динамо, когда сказал, что Шапаренко стоит €15 млн
Евгений сейчас работает в отделе селекции киевлян и отвечает за трансферную политику
Украинский журналист и бывший комментатор Виктор Вацко заявил, что 36-летний экс-футболист «Динамо» Евгений Хачериди «выгреб» от руководства киевского клуба за слова о трансферной стоимости 25-летнего хавбека команды Николая Шапаренко:
«Мне рассказывали, что Хачериди выгреб от руководства «Динамо», когда сказал, что цена Шапаренко – 15-20 миллионов.
В «Динамо» считают, что выше», – сказал Вацко.
Хачериди сейчас работает в отделе селекции киевлян и отвечает за трансферную политику. Евгений поразмышлял о стоимости Шапаренко накануне поединка сборной Украины против Бельгии на Евро в разговоре с Игорем Бурбасом.
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