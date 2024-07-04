ВАЦКО: Хачериди выгреб от Динамо, когда сказал, что Шапаренко стоит €15 млн

Украинский журналист и бывший комментатор Виктор Вацко заявил, что 36-летний экс-футболист «Динамо» Евгений Хачериди «выгреб» от руководства киевского клуба за слова о трансферной стоимости 25-летнего хавбека команды Николая Шапаренко:

«Мне рассказывали, что Хачериди выгреб от руководства «Динамо», когда сказал, что цена Шапаренко – 15-20 миллионов.

В «Динамо» считают, что выше», – сказал Вацко.

Хачериди сейчас работает в отделе селекции киевлян и отвечает за трансферную политику. Евгений поразмышлял о стоимости Шапаренко накануне поединка сборной Украины против Бельгии на Евро в разговоре с Игорем Бурбасом.