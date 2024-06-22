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  4. Хачериди оценил текущую стоимость Шапаренко
Чемпионат Европы
22 июня 2024, 12:59 |
2249
1

Хачериди оценил текущую стоимость Шапаренко

Экс-игрок «Динамо» считает, что хавбек стоит 20 миллионов

22 июня 2024, 12:59 |
2249
1
Хачериди оценил текущую стоимость Шапаренко
ФК Штурм. Евгений Хачериди

Бывший защитник «Динамо» Киев Евгений Хачериди считает, что после успешного матча против сборной Словакии (победа 2:1) киевлянам не стоит спешить с продажей Николая Шапаренко:

«Почему Шапаренко сейчас рано продавать? Гол+ассист, его стоимость после игры – плюс два-три миллиона. Дай Бог, он с бельгийцами шикарно сыграет, еще какой-то плюс. Это хороший актив для «Динамо».

Стоимость Шапаренко? 100 миллионов. Суркис сказал 300? Это юмор, и не 100. Я считаю, что если будет 15-20 миллионов, это мое мнение, то надо продавать. Я смотрю реально, 20 миллионов – это хорошая цена».

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Евгений Хачериди Динамо Киев Николай Шапаренко сборная Украины по футболу Евро-2024 Словакия - Украина
Олег Дидух Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 1
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Нехай щастить
Шапаренко хорошого рівня футболіст в діапазоні 20-35млн $ вартує. Як на мене потрібно трохи ваги набрати. Після травми,гра за грою Микола добавляє.Бажаю йому успіху у всьому.
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