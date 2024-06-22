Хачериди оценил текущую стоимость Шапаренко

Бывший защитник «Динамо» Киев Евгений Хачериди считает, что после успешного матча против сборной Словакии (победа 2:1) киевлянам не стоит спешить с продажей Николая Шапаренко:

«Почему Шапаренко сейчас рано продавать? Гол+ассист, его стоимость после игры – плюс два-три миллиона. Дай Бог, он с бельгийцами шикарно сыграет, еще какой-то плюс. Это хороший актив для «Динамо».

Стоимость Шапаренко? 100 миллионов. Суркис сказал 300? Это юмор, и не 100. Я считаю, что если будет 15-20 миллионов, это мое мнение, то надо продавать. Я смотрю реально, 20 миллионов – это хорошая цена».