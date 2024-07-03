ШАРАН: «Клубам нужно было усилить нашу олимпийскую сборную»
Известный украинский тренер рассказал, что удивлен решением клубов УПЛ
Известный украинский тренер Владимир Шаран рассказал, что удивлен решением клубов УПЛ не отпускать своих футболистов в олимпийскую сборную.
«Думаю, что не только я, но и тренерский штаб олимпийской сборной тоже недоволен тем, что имеют, это в плане игроков, которые должны были сыграть на Олимпиаде. Честно говоря, я удивлен. Я понимаю, что наши футбольные клубы ставят перед собой свои задачи, но Украина попала первый раз на Олимпийские игры. Я думаю, что им нужно было усилить нашу олимпийскую сборную. Усилили бы Трубин и Бондаренко.
Для меня это те игроки, которые нужны нашей сборной. Я понимаю, что Судакова Шахтер не отпустит, но отпустили, слава Богу, хотя бы Крыськива и Сикана, это уже неплохо. Ну и Динамо могло отпустить Нещерета, если Трубина нет. Я не знаю, почему так случилось, он хотел играть на Олимпиаде. Почему Шахтер отпустил Сикана и Крыськива, а Судакова и Бондаренко нет?
Это уже вопрос не ко мне, каждый тренер думает за свою команду. Федерация на это повлиять не может, у клубов свои задачи, им нужно попадать в Лигу чемпионов. Переносить старт УПЛ тоже не будут, хотя, я думаю, что без Бондаренко и Судакова Шахтер в первом и втором турах победил бы. Не знаю, мне так кажется. Насколько я знаю, ребята очень хотели играть на Олимпийских играх»
На Олимпиаде Украина будет выступать в группе B. Кроме неё, там также сыграют Аргентина, Иран и Марокко. Мужской футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа.
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