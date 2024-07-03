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  4. ШАРАН: «Клубам нужно было усилить нашу олимпийскую сборную»
Украина. Премьер лига
03 июля 2024, 22:29 |
498
0

ШАРАН: «Клубам нужно было усилить нашу олимпийскую сборную»

Известный украинский тренер рассказал, что удивлен решением клубов УПЛ

03 июля 2024, 22:29 |
498
0
ШАРАН: «Клубам нужно было усилить нашу олимпийскую сборную»
ФК Александрия. Владимир Шаран

Известный украинский тренер Владимир Шаран рассказал, что удивлен решением клубов УПЛ не отпускать своих футболистов в олимпийскую сборную.

«Думаю, что не только я, но и тренерский штаб олимпийской сборной тоже недоволен тем, что имеют, это в плане игроков, которые должны были сыграть на Олимпиаде. Честно говоря, я удивлен. Я понимаю, что наши футбольные клубы ставят перед собой свои задачи, но Украина попала первый раз на Олимпийские игры. Я думаю, что им нужно было усилить нашу олимпийскую сборную. Усилили бы Трубин и Бондаренко.

Для меня это те игроки, которые нужны нашей сборной. Я понимаю, что Судакова Шахтер не отпустит, но отпустили, слава Богу, хотя бы Крыськива и Сикана, это уже неплохо. Ну и Динамо могло отпустить Нещерета, если Трубина нет. Я не знаю, почему так случилось, он хотел играть на Олимпиаде. Почему Шахтер отпустил Сикана и Крыськива, а Судакова и Бондаренко нет?

Это уже вопрос не ко мне, каждый тренер думает за свою команду. Федерация на это повлиять не может, у клубов свои задачи, им нужно попадать в Лигу чемпионов. Переносить старт УПЛ тоже не будут, хотя, я думаю, что без Бондаренко и Судакова Шахтер в первом и втором турах победил бы. Не знаю, мне так кажется. Насколько я знаю, ребята очень хотели играть на Олимпийских играх»

На Олимпиаде Украина будет выступать в группе B. Кроме неё, там также сыграют Аргентина, Иран и Марокко. Мужской футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа.

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Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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