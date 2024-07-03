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Кубок Америки
03 июля 2024, 20:10 |
340
1

Аргентина или Бразилия? Известен фаворит Копа Америка 2024 перед 1/4 финала

В плей-офф сыграют: Аргентина, Эквадор, Венесуэла, Канада, Уругвай, Бразилия, Колумбия, Панама

03 июля 2024, 20:10 |
340
1
Аргентина или Бразилия? Известен фаворит Копа Америка 2024 перед 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 3 июля завершились все матчи группового этапа Кубка Америки 2024 и были определены пары плей-офф.

В верхней части сетки в 1/4 финала соревнований действующий чемпион Аргентина поборется с Эквадором, а Венесуэла встретится с Канадой.

В нижней очные поединки проведут Уругвай и Бразилия, а также Колумбия и Панама.

Букмекеры выставили котировки на триумфатора турнира. Главным претендентом на титул является Аргентина, на успех которой можно поставить с коэффициентом 2.25.

Шансы Бразилии в два раза ниже – 4.50. Топ-3 замыкает Уругвай – 5.99. Реальными выглядят шансы Колумбии, коэффициент на которую составляет 6.50. Все остальные команды котируются выше 25.0!

Кто выиграет Копа Америка 2024? Мнение букмекеров:

  1. Аргентина – 2.25
  2. Бразилия – 4.50
  3. Уругвай – 5.99
  4. Колумбия – 6.50
  5. Эквадор – 25.99
  6. Венесуэла – 25.99
  7. Канада – 41.00
  8. Панама – 101.00

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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luceorius
 Бразилія без Вінісіуса навряд чи здолає у чвертьфіналі Уругвай.
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