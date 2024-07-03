Аргентина или Бразилия? Известен фаворит Копа Америка 2024 перед 1/4 финала
В плей-офф сыграют: Аргентина, Эквадор, Венесуэла, Канада, Уругвай, Бразилия, Колумбия, Панама
В ночь на 3 июля завершились все матчи группового этапа Кубка Америки 2024 и были определены пары плей-офф.
В верхней части сетки в 1/4 финала соревнований действующий чемпион Аргентина поборется с Эквадором, а Венесуэла встретится с Канадой.
В нижней очные поединки проведут Уругвай и Бразилия, а также Колумбия и Панама.
Букмекеры выставили котировки на триумфатора турнира. Главным претендентом на титул является Аргентина, на успех которой можно поставить с коэффициентом 2.25.
Шансы Бразилии в два раза ниже – 4.50. Топ-3 замыкает Уругвай – 5.99. Реальными выглядят шансы Колумбии, коэффициент на которую составляет 6.50. Все остальные команды котируются выше 25.0!
Кто выиграет Копа Америка 2024? Мнение букмекеров:
- Аргентина – 2.25
- Бразилия – 4.50
- Уругвай – 5.99
- Колумбия – 6.50
- Эквадор – 25.99
- Венесуэла – 25.99
- Канада – 41.00
- Панама – 101.00
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