Аргентина или Бразилия? Известен фаворит Копа Америка 2024 перед 1/4 финала

В ночь на 3 июля завершились все матчи группового этапа Кубка Америки 2024 и были определены пары плей-офф.

В верхней части сетки в 1/4 финала соревнований действующий чемпион Аргентина поборется с Эквадором, а Венесуэла встретится с Канадой.

В нижней очные поединки проведут Уругвай и Бразилия, а также Колумбия и Панама.

Букмекеры выставили котировки на триумфатора турнира. Главным претендентом на титул является Аргентина, на успех которой можно поставить с коэффициентом 2.25.

Шансы Бразилии в два раза ниже – 4.50. Топ-3 замыкает Уругвай – 5.99. Реальными выглядят шансы Колумбии, коэффициент на которую составляет 6.50. Все остальные команды котируются выше 25.0!

Кто выиграет Копа Америка 2024? Мнение букмекеров: