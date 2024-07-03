Уимблдон03 июля 2024, 19:19 | Обновлено 03 июля 2024, 19:21
963
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Матч Костюк в 1/32 финала Уимблдона-2024 перенесен
Во 2-м раунде британского мейджора Марта сыграет против Дарьи Сэвилл
03 июля 2024, 19:19 | Обновлено 03 июля 2024, 19:21
963
1
Второй матч украинской теннисистки Марты Костюк (WTA 19) на Уимблдоне-2024 перенесен.
3 июля украинка должна была провести на мейджоре поединок 1/32 финала против Дарьи Сэвилл (Австралия, WTA 82).
Однако встреча была перенесена на завтра, 4 июля. Игра была должна начаться аж 5-м запуском (ориентировочно в 22:00), однако в 3-й день Уимблдонского турнира поединки были смещены из-за дождя.
На старте соревнований Марта в двух сетах уверенно переиграла Ребекку Шрамкову (Словакия, WTA 105).
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