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  4. Матч Костюк в 1/32 финала Уимблдона-2024 перенесен
Уимблдон
03 июля 2024, 19:19 | Обновлено 03 июля 2024, 19:21
963
1

Матч Костюк в 1/32 финала Уимблдона-2024 перенесен

Во 2-м раунде британского мейджора Марта сыграет против Дарьи Сэвилл

03 июля 2024, 19:19 | Обновлено 03 июля 2024, 19:21
963
1
Матч Костюк в 1/32 финала Уимблдона-2024 перенесен
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Второй матч украинской теннисистки Марты Костюк (WTA 19) на Уимблдоне-2024 перенесен.

3 июля украинка должна была провести на мейджоре поединок 1/32 финала против Дарьи Сэвилл (Австралия, WTA 82).

Однако встреча была перенесена на завтра, 4 июля. Игра была должна начаться аж 5-м запуском (ориентировочно в 22:00), однако в 3-й день Уимблдонского турнира поединки были смещены из-за дождя.

На старте соревнований Марта в двух сетах уверенно переиграла Ребекку Шрамкову (Словакия, WTA 105).

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ВИДЕО. Как Свитолина на Уимблдоне-2024 стартовала
Марта Костюк Дарья Сэвилл (Гаврилова) Уимблдон-2024 перенос матчей
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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shakhtarforewer
Прикольна фотка, ніби на пляжі загарає, а не в теніс грає)
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