Матч Костюк в 1/32 финала Уимблдона-2024 перенесен

Второй матч украинской теннисистки Марты Костюк (WTA 19) на Уимблдоне-2024 перенесен.

3 июля украинка должна была провести на мейджоре поединок 1/32 финала против Дарьи Сэвилл (Австралия, WTA 82).

Однако встреча была перенесена на завтра, 4 июля. Игра была должна начаться аж 5-м запуском (ориентировочно в 22:00), однако в 3-й день Уимблдонского турнира поединки были смещены из-за дождя.

На старте соревнований Марта в двух сетах уверенно переиграла Ребекку Шрамкову (Словакия, WTA 105).