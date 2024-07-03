Уимблдон03 июля 2024, 00:16 | Обновлено 03 июля 2024, 00:17
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Марта Костюк – Дарья Сэвилл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на Уимблдоне
03 июля 2024, 00:16 | Обновлено 03 июля 2024, 00:17
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3 июля украинская теннисистка Марта Костюк (№19 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне.
В матче второго раунда 18-я сеяная украинка сразится с Дарьей Сэвилл (№82 WTA). Встреча состоится 5-м запуском на корте №12 после матча Харрис – Шелтон. Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка выиграла.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Ван Яфань (№71 WTA) или Мэдисон Киз (№13 WTA).
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