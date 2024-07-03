Турецкий топ-клуб нацелился на легендарного немецкого хавбека
Марко Ройс может продолжить карьеру в «Галатасарае»
Турецкий «Галатасарай» заинтересован в подписании легендарного экс-полузащитника «Боруссии» Дортмунд и сборной Германии Марко Ройса. Об этом сообщают турецкие СМИ.
По их информации, менеджер Ройса уже встречался с руководством «Галатасарая». Турецкий клуб предложил 35-летнему атакующему полузащитнику контракт по формуле 1+1 с зарплатой в 3 миллиона евро в год.
Ройс сейчас является свободным агентом – его контракт с «Боруссией» истек в конце июня.
Ранее сообщалось о том, что Ройс получил предложения из МЛС и Саудовской Аравии. Сам «Галатасарай» вчера подписал бельгийского форварда Миши Батшуайи.
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