Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Турецкий топ-клуб нацелился на легендарного немецкого хавбека
Турция
03 июля 2024, 16:04 | Обновлено 03 июля 2024, 17:37
384
0

Турецкий топ-клуб нацелился на легендарного немецкого хавбека

Марко Ройс может продолжить карьеру в «Галатасарае»

03 июля 2024, 16:04 | Обновлено 03 июля 2024, 17:37
384
0
Турецкий топ-клуб нацелился на легендарного немецкого хавбека
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Ройс

Турецкий «Галатасарай» заинтересован в подписании легендарного экс-полузащитника «Боруссии» Дортмунд и сборной Германии Марко Ройса. Об этом сообщают турецкие СМИ.

По их информации, менеджер Ройса уже встречался с руководством «Галатасарая». Турецкий клуб предложил 35-летнему атакующему полузащитнику контракт по формуле 1+1 с зарплатой в 3 миллиона евро в год.

Ройс сейчас является свободным агентом – его контракт с «Боруссией» истек в конце июня.

Ранее сообщалось о том, что Ройс получил предложения из МЛС и Саудовской Аравии. Сам «Галатасарай» вчера подписал бельгийского форварда Миши Батшуайи.

По теме:
Легенда Боруссии Д может перейти в другой немецкий топ-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало еще одного полузащитника Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. 21-летний полузащитник Динамо продолжит выступать в аренде
Марко Ройс Галатасарай свободный агент трансферы трансферы Бундеслиги Боруссия Дортмунд
Олег Дидух Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый летний новичок. Манчестер Сити подписывает лидера Жироны
Футбол | 02 июля 2024, 21:20 2
Первый летний новичок. Манчестер Сити подписывает лидера Жироны
Первый летний новичок. Манчестер Сити подписывает лидера Жироны

Савио получит 5-летний контракт

Сетка плей-офф. Определены все четвертьфинальные пары Евро-2024
Футбол | 03 июля 2024, 06:23 9
Сетка плей-офф. Определены все четвертьфинальные пары Евро-2024
Сетка плей-офф. Определены все четвертьфинальные пары Евро-2024

В 1/4 финала 6 июля в 22:00 в Берлине сыграют Нидерланды и Турция

Источник: Динамо выиграло борьбу за еще одного игрока Днепра-1
Футбол | 03.07.2024, 11:29
Источник: Динамо выиграло борьбу за еще одного игрока Днепра-1
Источник: Динамо выиграло борьбу за еще одного игрока Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Шахтера перешел в экс-клуб Реброва и Ярмоленко
Футбол | 03.07.2024, 14:11
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Шахтера перешел в экс-клуб Реброва и Ярмоленко
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Шахтера перешел в экс-клуб Реброва и Ярмоленко
Довбик сказал «да». Именитый клуб согласился заплатить за Артема €40 млн
Футбол | 02.07.2024, 18:42
Довбик сказал «да». Именитый клуб согласился заплатить за Артема €40 млн
Довбик сказал «да». Именитый клуб согласился заплатить за Артема €40 млн
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Стало известно, что сказал Орбан Реброву на встрече с Зеленским
ВИДЕО. Стало известно, что сказал Орбан Реброву на встрече с Зеленским
03.07.2024, 06:55 18
Футбол
Сборная Румынии установила антирекорд Евро-2024 в матче 1/8 финала
Сборная Румынии установила антирекорд Евро-2024 в матче 1/8 финала
02.07.2024, 21:42 3
Футбол
Букмекеры назвали неожиданного фаворита на титул Евро-2024 перед 1/4 финала
Букмекеры назвали неожиданного фаворита на титул Евро-2024 перед 1/4 финала
03.07.2024, 08:01 8
Футбол
Первый игрок в истории! Роналду установил уникальный антирекорд Евро
Первый игрок в истории! Роналду установил уникальный антирекорд Евро
02.07.2024, 07:59 5
Футбол
Леннокс Льюис предположил, кто бы победил: Майк Тайсон или Владимир Кличко
Леннокс Льюис предположил, кто бы победил: Майк Тайсон или Владимир Кличко
02.07.2024, 07:05 7
Бокс
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
01.07.2024, 20:37 1
Футбол
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
01.07.2024, 16:11 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем