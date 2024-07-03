В Бразилии ввели национальный праздник в честь Пеле

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва подписал указ о введении нового национального праздника в стране – День Короля Пеле, который посвящен легенде мирового футбола Пеле.

Отмечаться он будет ежегодно 19 ноября. Именно в эту дату в 1969 году Пеле забил свой юбилейный, 1000-й гол в карьере.

Напомним, Пеле умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет. Форвард является единственным в истории футбола 3-кратным чемпионом мира.

Он был признан лучшим футболистом XX века по версии футбольной комиссии ФИФА, World Soccer и France Football, а также лучшим спортсменом XX века по версии МОК.