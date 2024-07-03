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  4. В Бразилии ввели национальный праздник в честь Пеле
Бразилия
03 июля 2024, 15:47 |
98
0

В Бразилии ввели национальный праздник в честь Пеле

День Короля Пеле будет отмечаться 19 ноября

03 июля 2024, 15:47 |
98
0
В Бразилии ввели национальный праздник в честь Пеле
FIFA. Пеле

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва подписал указ о введении нового национального праздника в стране – День Короля Пеле, который посвящен легенде мирового футбола Пеле.

Отмечаться он будет ежегодно 19 ноября. Именно в эту дату в 1969 году Пеле забил свой юбилейный, 1000-й гол в карьере.

Напомним, Пеле умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет. Форвард является единственным в истории футбола 3-кратным чемпионом мира.

Он был признан лучшим футболистом XX века по версии футбольной комиссии ФИФА, World Soccer и France Football, а также лучшим спортсменом XX века по версии МОК.

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Пеле
Олег Дидух Источник: Associated Press
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