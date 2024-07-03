ФОТО. ПСЖ презентовал выездную форму с силуэтом Эйфелевой башни

«ПСЖ» совместно со своим техническим спонсором, американским брендом Nike, презентовал выездной комплект формы на сезон 2024/2025.

Чемпионы Франции будут играть в белом комплекте с двумя полосами – синей и красной – которые создают стилизованный силуэт одной из главных достопримечательностей Парижа, Эйфелевой башни.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» предпринял попытку подписать бразильского вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.