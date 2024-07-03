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Турция
03 июля 2024, 08:29 | Обновлено 03 июля 2024, 08:32
883
0

Герой Турции в матче с Австрией назвал причины победы команды

Мерих Демирал – о выходе в четвертьфинал Евро-2024

03 июля 2024, 08:29 | Обновлено 03 июля 2024, 08:32
883
0
Герой Турции в матче с Австрией назвал причины победы команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Мерих Демирал

Защитник сборной Турции Мерих Демирал дал оценку победной игре с Австрией (2:1) в 1/8 финала чемпионата Европы 2024, в которой он отметился дублем.

«Отмечу сумасшедшую поддержку наших фанатов. Я горжусь тем, что играю за сборную Турции. Благодарю наших болельщиков и всю команду. Счастлив переживать ни с чем не сравнимые эмоции.

Надеюсь, мы продолжим победную поступь. Что касается нашего вратаря, Мерт провел фантастический матч, спасал команду в тяжелейших ситуациях. Спасибо ему за это», – признался Мерих Демирал, который на клубном уровне защищает цвета саудовского «Аль-Ахли».

Напомним, сборная Турции в 1/4 финала Евро-2024 сыграет с командой Нидерландов.

Ранее сообщалось, что для Турции победа над Австрией стала исторической.

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Можно праздновать. Для Турции победа над Австрией стала исторической
Мерих Демирал Австрия - Турция сборная Турции по футболу сборная Австрии по футболу Евро-2024
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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