Герой Турции в матче с Австрией назвал причины победы команды

Защитник сборной Турции Мерих Демирал дал оценку победной игре с Австрией (2:1) в 1/8 финала чемпионата Европы 2024, в которой он отметился дублем.

«Отмечу сумасшедшую поддержку наших фанатов. Я горжусь тем, что играю за сборную Турции. Благодарю наших болельщиков и всю команду. Счастлив переживать ни с чем не сравнимые эмоции.

Надеюсь, мы продолжим победную поступь. Что касается нашего вратаря, Мерт провел фантастический матч, спасал команду в тяжелейших ситуациях. Спасибо ему за это», – признался Мерих Демирал, который на клубном уровне защищает цвета саудовского «Аль-Ахли».

Напомним, сборная Турции в 1/4 финала Евро-2024 сыграет с командой Нидерландов.

Ранее сообщалось, что для Турции победа над Австрией стала исторической.