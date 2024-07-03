Герой Турции в матче с Австрией назвал причины победы команды
Мерих Демирал – о выходе в четвертьфинал Евро-2024
Защитник сборной Турции Мерих Демирал дал оценку победной игре с Австрией (2:1) в 1/8 финала чемпионата Европы 2024, в которой он отметился дублем.
«Отмечу сумасшедшую поддержку наших фанатов. Я горжусь тем, что играю за сборную Турции. Благодарю наших болельщиков и всю команду. Счастлив переживать ни с чем не сравнимые эмоции.
Надеюсь, мы продолжим победную поступь. Что касается нашего вратаря, Мерт провел фантастический матч, спасал команду в тяжелейших ситуациях. Спасибо ему за это», – признался Мерих Демирал, который на клубном уровне защищает цвета саудовского «Аль-Ахли».
Напомним, сборная Турции в 1/4 финала Евро-2024 сыграет с командой Нидерландов.
Ранее сообщалось, что для Турции победа над Австрией стала исторической.
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