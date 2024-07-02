Сербский «Партизан» из Белграда примет участие в товарищеском турнире под названием «Братский кубок», который состоится в москве, россия (страна-террорист).

Соревнования пройдут с 3 по 7 июля. Помимо «Партизана», на турнире также сыграют местные «динамо» и цска, а также сербский ОФК.

После прилета на болота главный тренер белградского клуба Александар Станоевич высказался о предстоящих встречах с россиянами, которых считает братьями:

«Для нас большая честь быть частью этого турнира. У нас сильные матчи и соперники, и мы увидим, где мы сейчас перед Лигой чемпионов и Суперлигой Сербии. Конечно, это особые матчи для нас, что мы играем с нашими братьями. Мы должны знать, что мы можем сделать против таких команд, потому что нас ждут подобные команды. Я буду рад увидеть, что нам сейчас нужно», – заявил Александар.

«Партизан» – соперник киевского «Динамо» во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Первый поединок между командами состоится уже 23 июля.