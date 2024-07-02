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Лига чемпионов
02 июля 2024, 23:39 |
2002
6

УЕФА, все ок? Соперник Динамо в Лиге чемпионов сыграет на турнире в москве

Партизан из Белграда отправится на так называемый «Братский кубок»

02 июля 2024, 23:39 |
2002
6
УЕФА, все ок? Соперник Динамо в Лиге чемпионов сыграет на турнире в москве
Getty Images/Global Images Ukraine

Сербский «Партизан» из Белграда примет участие в товарищеском турнире под названием «Братский кубок», который состоится в москве, россия (страна-террорист).

Соревнования пройдут с 3 по 7 июля. Помимо «Партизана», на турнире также сыграют местные «динамо» и цска, а также сербский ОФК.

После прилета на болота главный тренер белградского клуба Александар Станоевич высказался о предстоящих встречах с россиянами, которых считает братьями:

«Для нас большая честь быть частью этого турнира. У нас сильные матчи и соперники, и мы увидим, где мы сейчас перед Лигой чемпионов и Суперлигой Сербии. Конечно, это особые матчи для нас, что мы играем с нашими братьями. Мы должны знать, что мы можем сделать против таких команд, потому что нас ждут подобные команды. Я буду рад увидеть, что нам сейчас нужно», – заявил Александар.

«Партизан» – соперник киевского «Динамо» во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Первый поединок между командами состоится уже 23 июля.

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Александар Станоевич Партизан Белград Динамо - Партизан Лига чемпионов Динамо Москва ЦСКА Москва ОФК Белград товарищеские матчи УЕФА
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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uge-madrid
Тре показати "братушкам"де їх місце,хоча й тяжкувато буде ДК.
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Serhii P.
якось піх - їхні проблеми
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0
Выталкиватель парашутистов
Вот будет хохма, когда Динамо проиграет Партизану по сумме двух игр....
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-3
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